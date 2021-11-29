新华社内罗毕11月28日电（国际观察）构建新时代中非命运共同体 共建更加美好的世界

新华社记者

中非合作论坛第八届部长级会议将于11月29日至30日在论坛非方共同主席国塞内加尔首都达喀尔举行，会议将评估2018年中非合作论坛北京峰会后续成果落实和中非团结抗疫情况，规划未来三年及更长一段时间中非关系发展方向。

成立于2000年的中非合作论坛是中非间开展集体对话的重要平台和务实合作的有效机制，经过多年发展，已成为中国对非合作的一大品牌和国际对非合作与南南合作的一面旗帜。分析人士认为，在正确义利观、真实亲诚理念的引领推动下，中非合作不断取得新进展、新成果，构建新时代中非命运共同体前景广阔、未来可期。

务实合作结硕果

2021年10月9日，中国援冈比亚上河区公路桥梁项目正式通车。这一项目成功打通冈比亚全国高速公路网“最后一公里”，被称为冈实施国家发展计划（2018-2021）的“重要里程碑”。通车仪式上，冈比亚总统巴罗感谢中国对冈国家经济社会发展的大力支持和帮助，表示将继续同中方在贸易、投资、文化等领域拓展务实合作。

一个是最大的发展中国家，一个是发展中国家最集中的大陆，相似的历史遭遇、共同的奋斗历程、一致的发展任务，将中非紧密联系在一起。2018年，在中非合作论坛北京峰会上，中方在2015年提出的中非“十大合作计划”基础上宣布实施涵盖产业促进、设施联通、贸易便利、绿色发展、能力建设、健康卫生、人文交流、和平安全等领域的“八大行动”，将中非务实合作推向历史新高。中国援冈上河区公路桥梁项目正是“八大行动”的生动体现。

近年来，受益于“十大合作计划”和“八大行动”，非洲基础设施建设和工业化进程取得显著进展，中国企业投资建设的工业园区成为非洲工业化的重要枢纽，中国为非洲建设的港口、机场、发电厂和铁路、公路网为非洲自主发展注入了前所未有的活力和能量，一项项实实在在的合作成果惠及广大非洲人民。

在尼日利亚中国研究中心主任查尔斯·奥努纳伊朱看来，重视落实是中非合作论坛机制的重要特色。“成立21年来，论坛已成为激发中非务实合作潜力的重要平台和引领国际多边合作的重要典范。”

团结抗疫谱新篇

11月26日，中国援建的非洲疾病预防控制中心总部一期项目主体结构封顶仪式在埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴南郊举行。非盟委员会社会事务委员阿米拉表示，非洲疾控中心项目是非中卫生健康共同体的坚实基础，这一里程碑式项目是历久弥新的非中友谊的最新体现。

新冠疫情冲击世界，中国第一时间驰援非洲。从2020年起，中国向非洲53国和非盟提供了120批检测试剂、防护服、口罩、隔离眼罩、呼吸机等紧急抗疫物资援助，向17个非洲国家派出了抗疫医疗专家组或短期抗疫医疗队，彰显了中非命运与共的兄弟情谊。

重信守诺、言出必行是中国外交的鲜明特征。为弥合全球“免疫鸿沟”，中国积极落实将疫苗作为全球公共产品的坚定承诺，截至2021年11月12日，已向包括50个非洲国家和非盟委员会在内的110多个国家和国际组织提供超过17亿剂疫苗，并在向“新冠疫苗实施计划”捐赠1亿美元基础上，再向包括非洲在内的发展中国家无偿捐赠1亿剂疫苗。新冠疫情发生后，中国还宣布免除15个非洲国家2020年底到期的无息贷款债务。

津巴布韦总统姆南加古瓦在接种了来自中国的疫苗后表示，中国政府和中国人民提供的疫苗，对正处在困难时期的津巴布韦人民而言，就像是“黑暗隧道尽头的一束光”。

中非合作迎新机

近日，非洲知名民调机构“非洲晴雨表”发布报告显示，中国在非洲影响力排名第一，63％受访者认为中国对本国的政治经济影响“非常”或“比较”积极，66％受访者认为中国在非洲的政治经济影响是正面的。

报告中的数字反映了中非合作的民间口碑，也印证了中非合作的共赢本质。中非合作已形成全方位、宽领域、立体式大格局，合作领域不断拓展，合作亮点持续涌现。

当前，中非都进入新的发展阶段，中国推动构建新发展格局，为非洲发展带来更多中国机遇。非洲自贸区正式实施、非洲经济一体化步伐加快，为中非合作创造更大发展空间。分析人士认为，展望未来，中非在数字经济、新能源、气候变化等领域具有巨大增长潜力。

中非合作论坛第八届部长级会议即将开幕。面对百年变局和世纪疫情，论坛55个成员方克服困难、再聚一堂，共话合作、共谋发展，这本身便向世界传递出团结合作的积极信号。正如中国外交部发言人所指出的，这次会议“将为推动中非全面战略合作伙伴关系发展注入新动力，为维护发展中国家整体利益，推动后疫情时代世界和平稳定和发展繁荣作出新的贡献。”（执笔记者：王洪江；参与记者：曹凯、王子正、汪平、白林、黎华玲、李琰、刘畅、郭骏、董江辉）

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