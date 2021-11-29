新华社莫斯科11月28日电（记者华迪）俄罗斯驻美国大使安东诺夫27日说，由于被美国“驱逐”，2022年1月和6月将有超过50名俄外交人员分两批离开美国。

安东诺夫当天在俄罗斯第一电视台的一档节目中说，27名俄外交人员将于2022年1月30日从美国撤离，6月30日还会有相近数量的人员撤离，“我们正遭遇严重的人员短缺”。

安东诺夫说，虽然美国宣称尊重家庭传统，但俄外交人员配偶被剥夺委派（随任）资格，他们的孩子也无法拿到签证，美国的这一做法是一种家庭分离政策。他说，美方对俄制裁政策没有改变，“恐俄症的气氛仍在蔓延”。

10月底，俄外交部发言人扎哈罗娃表示，美国要求55名俄外交人员在未来几个月内离开美国。她认为，这一决定从本质上讲意味着“驱逐”。扎哈罗娃表示，美方故意泄露错误信息，即俄在美外交人员是美在俄外交人员的四倍，为此美国把俄常驻联合国代表团成员也计算在内。

今年4月，美国政府以俄罗斯进行网络袭击、干预美国选举等“恶意活动”为由，宣布对俄实施大规模制裁并驱逐俄外交人员。作为反制措施之一，俄政府宣布将美国列入对俄不友好国家名单，规定自8月起美在俄外交机构等不得与俄境内个人签订劳务合同、雇佣协议。美国国务院7月30日说，美驻俄外交机构已被迫解雇182名当地雇员和数十名承包商雇员。

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