新华社贝鲁特11月28日电（孔康谊 梁裕源）中国第20批赴黎巴嫩维和多功能工兵分队日前顺利通过联合国本年度最后一次装备核查，并取得全优的总评成绩。

本次核查内容涉及主要装备，自我维持装备和综合保障装备三大类。由联合国驻黎巴嫩临时部队（联黎部队）司令部派出的核查组，对中国第20批赴黎维和多功能工兵分队配备的武器弹药、车辆机械、营房设施、净水设备、办公用品等装备器材进行核查，详细评估各类装备器材的数质量情况和维护保养方案。

核查过程中，分队官兵结合自身岗位，准确介绍所配物资器材的数质量情况和武器装备技战术性能，并现场对装备器材进行了操作演示，给核查组留下了深刻印象。

中国赴黎维和多功能工兵分队勤务保障连连长高极强说：“装备核查是一次挑战，但我们的目标不只是顺利通过，而是通过装备核查更好地提升复杂环境下的装备维护水平，检视执行海外维和任务的自我保障能力，确保分队能够遂行多样化的维和任务。”

据了解，联合国装备核查是对出兵国所提供的自我维持装备和主要装备能否满足维和要求而进行的综合性评估，是向出兵国政府所提供的维和设施、装备予以经济补偿的根本方法和依据。

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