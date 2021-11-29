新华社比什凯克11月28日电（记者关建武 努尔然）吉尔吉斯斯坦议会选举28日晚结束。根据初步统计结果，故乡党、统一吉尔吉斯斯坦党等6个政党得票率超过进入议会的5%门槛。

本次议会选举于当地时间28日8时至20时举行，吉国内设有2435个投票站，在海外设有59个投票站。

吉中央选举委员会主席沙伊尔达别科娃当天在选举结束后的新闻发布会上说，按政党比例代表制投票的2494个自动计票箱中2266个完成计票统计，投票率为32.12%；在单一授权选区，2435个自动计票箱中的2392个完成计票统计，投票率为34.58%。

根据中央选举委员会初步统计结果，故乡党、统一吉尔吉斯斯坦党等6个政党得票率超过5%，其中得票最多的故乡党获得16.83%的选票。

本次选举的最终结果将在人工计票结束后公布。

本次议会选举采用混合选举制，将选举产生90名议员。其中按政党比例代表制选出54名议员，政党获得议会席位至少需要5%的得票率；在单一授权选区选出36名议员，得票最多的候选人获得席位。21个政党登记参加本次选举，在单一授权选区登记了287名候选人。

吉尔吉斯斯坦今年4月11日举行宪法公投，新宪法于5月5日生效。根据新宪法，吉国家政体由议会制过渡到总统制。同时，吉议会议员人数从120人削减至90人。吉议会为一院制，任期5年。

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