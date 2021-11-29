新华社约翰内斯堡11月28日电（记者荆晶）南非总统拉马福萨28日表示，南非未来几周内或将迎来第四波新冠疫情，民众应尽快接种新冠疫苗。

拉马福萨当晚发表电视讲话说，过去7天，南非日均新增新冠确诊病例从前一周的约500例增至1600例，新冠病毒检测阳性率在不到一周内从约2%升到9%。如果新增确诊病例持续增加，南非未来几周内或将迎来第四波疫情。

拉马福萨说，最近出现的新冠变异病毒奥密克戎毒株已蔓延到南非所有省份。当前，接种疫苗仍是保护自己和他人的最重要手段。他呼吁民众立即行动起来，接种新冠疫苗。

拉马福萨同时表示，疫苗不平等不仅使那些没有获得疫苗的国家付出代价，也威胁到全球抗疫努力。奥密克戎毒株的出现给世界敲响警钟，不能让疫苗不平等继续下去。

据悉，目前南非成年人口中约41%接种了至少一剂新冠疫苗，60岁以上老年人口中约57%完成疫苗接种。南非已成立一个工作组，商讨在一些公共场所实施强制接种疫苗的可能性。

包括南非在内的一些国家近日报告了感染奥密克戎毒株的确诊病例，世界卫生组织26日将这一毒株列为“需要关注”的变异毒株。

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