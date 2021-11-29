阮宗泽

11月22日，习近平主席在中国—东盟建立对话关系30周年纪念峰会上发表重要讲话，充分肯定中国东盟建立对话关系30年来所取得的骄人成就，并同东盟国家领导人正式宣布建立中国东盟全面战略伙伴关系，这意味着中国东盟关系的含金量大幅度提升。习近平主席提出5点建议，为未来中国东盟关系发展擘画了蓝图，指明了方向。中国与东盟对话关系已至而立之年，如今站在新的历史起点上，必将谱写构建更为紧密的中国—东盟命运共同体的新篇章。

习近平主席以四个“坚定不移”表达了中方支持东盟的一贯立场。事实上，中国在与东盟关系深化过程中不断刷新纪录，创造了多个“第一”，如中国是第一个加入《东南亚友好合作条约》、第一个同东盟建立战略伙伴关系的大国，也是第一个同东盟建立自贸区的主要经济体等。诸多“第一”体现了中国将东盟作为周边外交的优先方向，有力地支持东盟的团结和共同体建设，强化东盟在区域架构中的中心地位，力挺东盟在地区和国际事务中发挥更大作用。30年来，中国与东盟走出一条睦邻友好、合作共赢的光明大道，体现了相互尊重、合作共赢、守望相助、包容互鉴的精神，共同创造了“东亚奇迹”，既维护了地区总体稳定，又实现了经济持续增长。当前中国与东盟关系韧性进一步显现，合作潜力进一步释放，呈现全面深入发展的良好态势。

作为朝夕相处的邻居，中国与东盟不仅地缘相近、人文相通，而且关键时刻总能同舟共济、互相支持。无论是在应对上世纪90年代的亚洲金融危机，还是2008年的国际金融危机，还是当前的新冠肺炎疫情大流行，中国与东盟都并肩战斗，成为经得起考验的伙伴。面对疫情大考，习近平主席与东盟国家领导人通过多种方式加强战略沟通，相互支持鼓励，团结一心，共克时艰。中国与东盟从抗疫物资支持到分享防控经验，再到疫苗研发、供应和生产协作，尽己所能互施援手。去年双方互为第一大贸易伙伴，30年来双方贸易规模扩大了85倍，产业链供应链更加紧密，为克服疫情不利影响、恢复经济增长作出了重要贡献。

中国与东盟讲信修睦，增进战略互信，共同维护地区安全与稳定。双方秉持协商一致、照顾彼此舒适度的东亚方式，坚持多边主义，成为守护地区和平安宁的关键力量。双方坚持对话协商，稳妥处理分歧，共同维护了本地区和平与稳定的大局，为本地区经济增长提供了保障。这一宝贵经验对未来同样重要，因此需要排除外来干扰，聚焦合作，妥善管控分歧，继续维护本地区的和平稳定，为后疫情时代东亚经济的腾飞创造良好环境。

展望未来，中国与东盟关系提质升级迎来更大机遇。习近平主席就未来合作提出建议：共建和平家园、共建安宁家园、共建繁荣家园、共建美丽家园和共建友好家园。《区域全面经济伙伴关系协定》将于2022年1月1日生效，必将有力促进区域经济一体化、促进疫后经济恢复和增长。中国与东盟高质量共建“一带一路”已经开花结果，有助于进一步促进互联互通、创新增长。中国正在构建新发展格局，将为深化同各国友好互利合作提供更大机遇。

综上所述，中国东盟的故事是20多亿人共同发展、共同进步、共创美好生活的故事。正如东盟各国领导人在纪念峰会上所说，东盟中国建立对话关系30年来，双方已经发展成为最全面、最具实质内涵、最为互利共赢的战略伙伴，有力促进了东盟共同体建设，为双方人民带来实实在在的好处。中国和东盟正式建立全面战略伙伴关系是双方关系中具有重要历史意义的里程碑。双方将携手努力，加强推进全方位合作，迎接中国和东盟关系更加美好的30年，为地区和平、稳定和繁荣作出更大贡献。

（作者为中国国际问题研究院常务副院长、研究员）

《 人民日报 》（ 2021年11月29日 16 版）

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