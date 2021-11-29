本报记者 彭 敏

墨西哥近期公布的2021年数字发展指数显示，首都墨西哥城凭借拥有数量众多的免费无线网络（WiFi）接入点以及将数字经济纳入发展战略等优势，被认定为墨西哥数字化发展程度最高的城市。

2019年3月，墨西哥城市政府推出“人人享有数字互联网”项目。两年多过去了，全城免费WiFi接入点从最初不到100个增至2.15万个，用户数量从77.2万增长到1120万。如今，墨西哥城居民可以在社区中心、公共广场、花园、保健中心等各个地方免费使用高速互联网。

墨西哥电信公司的报告显示，墨西哥城目前每周的免费WiFi连接超过284万次，交互信息量相当于3400万个3分钟的高清视频或9.5亿首歌曲。当地媒体指出，墨西哥城政府每年为公共网络接入服务支付的费用约为7亿比索（1美元约合22比索）。墨西哥公共创新数字机构负责人何塞·佩尼亚表示，墨西哥城的免费互联网服务不会搜集任何个人数据信息，使用者的个人数据和信息是安全的。

墨西哥城市政府积极利用互联网提供便民服务。现在，从墨西哥城门户网站和应用程序上可以办理更换驾照和车辆流通卡等多项手续，包括纳税申报以及在当地注册的出生或结婚证书的核证副本等。特别是在新冠肺炎疫情期间，政府提供的免费WiFi为家里没有网络的学生提供了便利。墨西哥城的学校停课一年多，许多学生充分利用免费WiFi上网课。

墨西哥城市长欣鲍姆表示，墨西哥城在数字化、创新以及便利市民生活方面取得了巨大进步。未来墨西哥城计划进一步提高网络接入点的密度，尤其是学校所在地和贫困社区。欣鲍姆表示，明年将向基础、高中和高等教育的公立学校提供免费WiFi，还将为上千个住房单元提供免费WiFi连接点。预计到2024年，墨西哥城将为千余个社区安装3万多个免费WiFi接入点，覆盖约97%的人口。

（本报墨西哥城11月28日电）

《 人民日报 》（ 2021年11月29日 16 版）

(责编：郝江震、袁勃)