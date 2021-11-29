李成钢

今年是中国加入世界贸易组织20周年。在这个特殊的年份，回首中国在世贸组织中发挥的作用，对于中国与世贸组织开启携手合作的新征程具有重要意义。

20年来，中国在世贸组织舞台上从规则接受者成长为规则制定的重要参与者。在全面参与世贸组织工作的过程中，我们在干中学、学中练、练中悟，厚积薄发，为世贸组织规则谈判、政策审议和争端解决三大功能的正常运转，作出中国贡献。

中国是规则谈判的“主力军”。我们深度参与多哈回合、渔业补贴等多边谈判，单独提出或联署100多份提案，特别是为促成信息技术产品扩围和贸易便利化协定达成作出实质性贡献。中国是政策审议的“优等生”。我们共接受9次过渡性审议和8次贸易政策审议，坦诚回答了世贸组织成员提出的1万多个问题，仅在2021年10月结束的世贸组织第八次对华贸易政策审议期间就回答了2500多个问题。中国是争端解决机制的“守夜人”。我们参与相关诉讼近200起，并在上诉机构瘫痪后，与欧盟等数十个成员组建多方临时上诉仲裁安排，向所有成员开放，努力维护世贸组织争端解决双层审理机制。

20年来，中国在世贸组织舞台上从公共产品的使用者成长为重要提供者。中国的发展与世界的繁荣息息相关。随着中国经济全球占比从“小个子”变成“大块头”，我们主动承担更大国际责任，提供更多公共产品。

中国是最不发达国家的好朋友。我们出资与世贸组织秘书处共同设立“中国项目”，通过能力建设和经验分享，支持最不发达国家融入并受益于多边贸易体制，迄今已帮助6个最不发达国家加入世贸组织。中国是世贸改革的支持方和倡导者。我们早在2018年就提出改革的具体主张和建议，并努力探索规则与时俱进的新途径，先后牵头发起“投资便利化之友”和塑料污染防控倡议，分别已有逾百个和60多个成员加入，促进了世贸组织规则回应时代需要。中国是市场开放的践行者。在最近结束的服务贸易国内规制诸边谈判中，中国作为关键参与方推动谈判取得成功，并将在最惠国待遇基础上实施谈判成果，进一步开放服务市场，所有世贸组织成员都将因此受益。

20年来，中国重信守诺、积极作为，为推动世贸组织的发展发挥了建设性作用。世贸组织前总干事拉米多次表示，中国履行世贸组织承诺的得分是“A+”。在刚刚结束的世贸组织第八次对华贸易政策审议上，绝大部分成员秉持正义，充分肯定中国对多边贸易体制的贡献，衷心感谢中国在新冠肺炎疫情应对中的无私支持，热诚期待中国在世贸组织中发挥更大作用。

回首奋斗路，扬帆新征程。中国将坚定不移维护真正的多边主义，坚定不移同世界共享市场机遇，坚定不移推动高水平开放，坚定不移维护世界共同利益。中国将继续在世贸组织舞台奏响华彩乐章，推动世贸组织改革符合164个成员整体利益的需要，让世贸组织的大花园“百般红紫共芳菲”。

（作者为中国常驻世贸组织代表、特命全权大使）

《 人民日报 》（ 2021年11月29日 16 版）

(责编：郝江震、袁勃)