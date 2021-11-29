本报记者 刘玲玲 于 洋 刘 慧 龚 鸣

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青年是社会上最富活力、最具创新精神的群体之一。科技进步和产业转型升级为各国青年创新创业提供了重要机遇。积极鼓励和支持青年创业成才，有利于激发全社会创新潜能，为经济增长注入源源不断动力。

建立社区旅行线上平台，为游客提供欠发达地区的旅游服务信息；开发垃圾回收手机应用程序，优化废品回收交易流程；创建社会企业，为传统渔业提供现代化的供应链解决方案……在前不久举办的2021年亚太青年领导力与创新创业论坛上，来自中国、孟加拉国、印度尼西亚、马来西亚、尼泊尔等国的优秀青年代表，分享他们创新创业的故事，展现青年助力可持续发展的蓬勃力量。近年来，很多国家积极动员社会力量，在人才培养、资金扶持、项目培育等方面出台一系列政策举措，助力青年实现创新创业梦想。

法国——

面向所有大学生开展创业培训和指导

今年10月，由法国高等教育、研究与创新部主办的第八届“学生创新创业中心奖”颁发给了32位“学生企业家”，来自巴黎大区的蒂博·索雷是获奖者之一。一直以来，索雷致力于利用卫星图像监测和预防森林虫害，帮助林业人员更好应对自然灾害带来的不利影响。

为鼓励大学生积极创新创业，法国高等教育、研究与创新部要求，高校从本科阶段开始针对所有大学生开展创业培训和指导，并在全国高校建立了30多个“学生创新创业中心”。“学生创新创业中心奖”自2014年启动以来，已扶持两万多个大学生创业项目，被大学生视为实现企业家梦想的“帮手”。“去年12月我们申请了第一项专利，在项目启动之初就实现了知识产权保护。这次得奖后，政府将提供1万欧元奖金，帮助我们更好地运营项目。”索雷表示。

法国在大学和科研机构中均设有社会发展服务部门，通过与当地政府、知名企业等合作，为创业者提供资金、技术和经验支持。以巴黎十五区的创业孵化器“巴黎科技关怀”为例，大学生组队申请加入孵化班，经过面试和考核后，胜出团队可参加为期至少半年的培训，每个团队将获得5000欧元的经费支持以及投资人或企业家的指导。主办方还会定期举办开放日活动，为创业大学生提供向企业、投资机构等展示创意的机会。

大学生创业项目和初创企业可以享受税收、贷款等优惠。比如，创新型互联网中小企业可以向法国创新署申请资助，还可申请以研发费用抵扣税款。“创新创业资助”项目可为初创企业免去第一年的部分社会保障费用，“大学生企业”项目可免除企业第一个财年的公司所得税。

法国政府自2004年起还发起“热情行动”计划，为11岁至30岁的少年和青年创业提供教育、技术和金融等支持。除了政府设立专门网站外，各地的工商会、手艺协会等也积极为创业青年搭建信息平台，各行各业的专家可与创业者分享创业经验，就创业项目开展针对性的咨询、培训、后勤支持等。

波兰——

打造创新企业孵化器等资助初创企业

为吸引人才，波兰政府近年来加大对青年创业的支持，通过打造创新企业孵化器等，促进相关行业发展。

位于波兰南部的古城克拉科夫市汇集了大批青年科技创业者。34岁的米哈尔是一名信息科技工程师，2016年从伦敦回到家乡创办了一家以医疗健康为主业的咨询公司。米哈尔介绍，政府为青年创业者在税收、房租和人员培训等方面提供全方位支持。创业以来，他参与了波兰“创业优先”扶持计划，获得近11万兹罗提（1美元约合4兹罗提）的低息贷款，还从波兰企业发展局获得近20万兹罗提的补贴。

波兰创业基金会的资料显示，75%的波兰创业者年龄在40岁以下。2020年，波兰新增超过4万个注册企业和16万名个体经营者，这些初创企业以小微企业为主。波兰企业发展局在制定政策时重点资助初创企业和青年创业者。“过去一年多来，与电子商务、医疗卫生、清洁能源和居家办公等领域相关的初创企业取得了不错的发展势头。”波兰创业基金会负责人阿瓦吉表示。

波兰政府还积极开展针对少年和青年的创业教育。从基础教育阶段开始，学生就可以参加创业相关的项目和学习。在高等教育阶段，尤其在经济类高校和商学院中，创业和创新教育所占学分比重超过1/3，所占学时比重接近一半。很多大学生在前两年理论知识学习后，就可以投入到创业实践和培训中。

“波兰是创业的一片新兴热土。”米哈尔表示，希望社会各方面能够打造更多创业机会、为年轻人放开更多有吸引力的创业领域。

新加坡——

调动多方资源共同营造创新创业环境

新加坡青年林渊在大学时期和朋友开发了一款基于数据分析的美食指南应用程序，旨在帮助用户找到符合预算、口味且距离合适的餐厅。这一创业项目获得了新加坡管理大学“企业孵化器计划”支持。创业时期不仅可以获得专业人士指导，还得到一笔创业资金扶持。现在，该应用程序与多家餐厅合作，下载数量相当可观，为不少餐厅增加了外卖业务。

近年来，越来越多新加坡大学生在类似的创新创业计划支持下，加入创业大潮。新加坡高校为学生提供了丰富的创业课程和创业资源。以新加坡国立大学为例，学校设有专门负责创新创业的部门，可根据创新企业的特点安排创业导师，就企业业务、行业状况等提供咨询，还有指定的金融服务顾问为孵化公司在第一个财政年度提供免费的会计服务。学校还设有创业者奖学金，优胜者在毕业后半年内可申请5万新加坡元（1美元约合1.37新加坡元）的创业种子资金。新加坡城市管理大学则与当地企业合作，创办由学生运营、面向学生的风险基金，投资学生主导的创业公司，在风险投资行业和大学生创新创业之间架起桥梁。

去年8月，新加坡企业发展局推出“起步新加坡—先锋”创业扶助计划，与大学、企业等合作，为没有经验的创业者提供3个月的培训，帮助其将创意转化为可行方案、寻找资金支持等，符合条件的创业者还可申请启动资金。方案成熟后，初创企业可进一步获得客户资源、融资等方面的支持。

新加坡的创业行动社群、新加坡青年领袖协会等社会机构也通过举办全国青年创业奖、推行“创业教学网络”、提供商业咨询和服务等多种方式，鼓励青年创新创业。在政府、学校、企业等共同创造的环境中，青年创业者和初创企业拥有了更加广阔的发展平台。

（本报巴黎、华沙、曼谷、北京11月28日电）

《 人民日报 》（ 2021年11月29日 16 版）

(责编：郝江震、袁勃)