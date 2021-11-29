本报布鲁塞尔11月28日电 （记者任彦）中国驻瑞士大使馆日前在瑞士洛桑国际奥林匹克博物馆举办“相约北京2022”冬奥主题活动，并正式发布冬奥主题音乐片《2022相约北京：来自冰雪运动王国瑞士的祝福》。

中国驻瑞士大使王世廷在致辞中表示，本届北京冬奥会提出了“一起向未来”的口号，其寓意是，在奥林匹克精神的感召下，中国人民与世界人民携手共进，守望相助，共创美好未来。“我们热烈欢迎包括瑞士在内的世界各国奥运健儿参加北京冬奥会。”

国际奥委会总干事德凯珀表示，冬奥会将把中国人民与世界联系在一起。秉持着和平、团结和友谊的精神，2022年北京冬奥会将是一个让世界团结起来的重要时刻。国际奥委会正与中国伙伴和朋友们共同努力，密切配合，共同迎接2022年北京冬奥会的到来。

瑞士奥委会主席施塔尔感谢北京冬奥组委高质量的筹办工作，并表示，体育不仅是运动和竞技，更是交流，这在疫情期间尤显可贵。北京冬奥会继承奥林匹克精神和传统，必将有力促进包括瑞中两国在内世界各国人民的相互理解和友谊。

瑞士前高山滑雪奥运冠军、北京冬奥场地设计者之一鲁西与国际大体联副主席埃德尔受邀接受现场访谈，围绕“我眼中的北京冬奥”主题，对北京冬奥会筹办工作予以高度评价，对中方成功举办一届精彩的冬季体育盛会表达坚定信心。

《 人民日报 》（ 2021年11月29日 03 版）

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