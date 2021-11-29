本报北京11月27日电 11月27日，国务委员兼外长王毅同瑞士联邦副主席兼外长卡西斯电话会谈。

王毅说，70多年来，中瑞关系始终保持健康发展，积累了有益经验。一是相互尊重、平等相待，二是敢为人先、开拓创新，三是互惠互利、合作共赢。今年1至9月，中瑞克服疫情影响，双边贸易额同比增长70%以上，凸显了中瑞关系的韧性活力和中瑞自贸协定的重要作用。

王毅表示，中瑞在抗疫中相互支持、共克时艰。瑞士是世界卫生组织机构驻地，中方愿同瑞方共同支持世卫组织发挥应有作用，共同为疫苗在全球的公平分配作出贡献。

王毅说，瑞士是冬季运动强国，中方愿进一步加强场馆建设、人员培训等交流合作，为中瑞关系增添新内涵，共促冰雪运动发展。瑞士也是国际奥委会机构驻地，双方要共同抵制体育政治化图谋，为国际赛事提供健康的环境。

卡西斯强调，瑞中关系良好而紧密，这得益于双方始终相互尊重、相互信任、相互欣赏。瑞士反对体育运动政治化，祝贺北京冬奥会筹备工作顺利推进，相信北京冬奥会将取得成功。

双方同意尽快启动中瑞自贸协定升级谈判。

双方还就多边主义交换意见。王毅说，中瑞应共同努力，践行真正的多边主义，共同维护以联合国为核心的国际体系、以国际法为基础的国际秩序、以联合国宪章宗旨和原则为基础的国际关系基本准则和以世界贸易组织为核心的多边贸易体制。卡西斯表示赞同。他说，在当前地缘政治日趋紧张背景下，瑞士认为应更加坚定地支持和弘扬多边主义，支持世卫组织等国际组织发挥应有作用。

王毅说，中方期待瑞士做东西方文明之间的桥梁，发达国家和发展中国家之间的桥梁，尤其是做欧洲和中国两大力量之间的桥梁。

卡西斯还说，我对此次访华充满期待，但遗憾的是由于飞机出现技术故障无法按原计划赴华同你共同主持两国第三轮外长级战略对话。今天的电话会谈内容丰富，希望尽快实现面对面会晤，继续两国的战略对话进程。

《 人民日报 》（ 2021年11月29日 03 版）

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