中非合作在给中非人民带来实实在在好处的同时，也为国际对非合作创造了更加有利的条件

“当前，中非关系处于历史最好时期，中非合作成果遍布非洲大地，改善了非洲经济社会发展条件，给双方人民带来了实实在在的好处。”国务院新闻办公室近日发表《新时代的中非合作》白皮书，全面介绍新时代中国对非政策理念、中非合作的生动实践和丰硕成果等，为国际对非合作乃至全球发展合作贡献了中国经验和中国智慧。

中国致力于不断巩固中非政治互信，深化各领域务实合作，为非洲和平与发展提供力所能及的帮助。经过几十年辛勤浇灌，中非合作之树枝繁叶茂。从2006年中非合作论坛北京峰会确立中非新型战略伙伴关系，到2015年中非合作论坛约翰内斯堡峰会确立中非全面战略合作伙伴关系，再到2018年中非合作论坛北京峰会确定构建更加紧密的中非命运共同体，中非关系进入历史最好时期。

中非合作论坛约翰内斯堡峰会和北京峰会分别宣布实施“十大合作计划”和“八大行动”，将中非经贸合作水平推向历史新高。中国自2009年起连续12年稳居非洲第一大贸易伙伴国地位，中非贸易额占非洲整体外贸总额比重连年上升，2020年超过21%；中非贸易结构持续优化，中国已成为非洲第二大农产品出口目的国。截至2020年底，中国企业累计对非直接投资超过430亿美元，在非洲设立各类企业超过3500家，聘用本地员工比例超80%，直接和间接创造了数百万个就业机会。中非合作提升了非洲自主发展能力，让更多非洲人民过上了幸福生活。

中非共建“一带一路”合作不断走向深入。几乎所有同中国建交的非洲国家都已经同中国签署共建“一带一路”合作文件，非盟委员会同中国签署了中国同区域性国际组织签署的第一份共建“一带一路”规划类合作文件。在“一带一路”合作的带动下，亚吉铁路、蒙内铁路等相继完工通车，吉布提多哈雷多功能港等有效提升当地转口贸易能力，为地区互联互通和一体化进程发挥了重要作用。中非双方将以高质量共建“一带一路”为抓手，进一步推动共建“一带一路”倡议同非盟《2063年议程》、联合国2030年可持续发展议程以及非洲各国发展战略深度对接，深化中非各领域务实合作，促进非洲长远可持续发展。

在抗击新冠肺炎疫情中，中非唱响团结合作、共克时艰的时代强音。2020年6月，习近平主席以视频形式主持召开中非团结抗疫特别峰会，中国成为全球首个同非洲大陆就应对疫情举行峰会的国家。中国向非洲53国和非盟提供了120批紧急抗疫物资援助，向17个非洲国家派出抗疫医疗专家组或短期抗疫医疗队。中方积极落实将疫苗作为全球公共产品的坚定承诺，截至11月25日已向国际社会提供了超过18亿剂新冠疫苗。中非团结抗疫，进一步深化了中非友谊。

中国对非合作一直走在国际对非合作的前列。中非合作好不好，中非人民最有发言权。中国对非合作的出发点永远是中非双方人民的根本利益，永远不会将遏制他国作为自身对非政策的出发点。中国始终认为，非洲是国际合作的大舞台，不是大国博弈的竞技场。中非合作从来不是清谈馆，在给中非人民带来实实在在好处的同时，也为国际对非合作创造了更加有利的条件。

中非合作顺应时代潮流，有利于增进双方和全人类共同福祉，为全球发展合作树立典范。面向未来，中国人民将同非洲人民携手构建更加紧密的中非命运共同体，为建设新型国际关系、推动构建人类命运共同体不断注入新动力。

《 人民日报 》（ 2021年11月29日 03 版）

(责编：郝江震、袁勃)