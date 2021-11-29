中国国务院新闻办公室11月26日发表《新时代的中非合作》白皮书。这是中国政府发表的第一部全面介绍中国非洲合作的白皮书，也是党的十八大以来首部介绍中国同世界上某一地区合作成果的白皮书。接受本报记者采访的非洲多国专家学者表示，白皮书全面系统介绍新时代非中合作重大成果，彰显了双方命运与共的深厚情谊，中国在中非合作论坛第八届部长级会议开幕之际发表白皮书意义重大，期待非中合作涌现更多务实成果，更好惠及广大人民。

“元首外交引领非中关系行稳致远”

白皮书指出，进入新时代，习近平主席提出真实亲诚对非政策理念和正确义利观，为新时代对非合作指明了前进方向、提供了根本遵循。2015年和2018年，中非合作论坛约翰内斯堡峰会和北京峰会先后成功举办，引领中非合作达到前所未有的新高度。

南非资深外交家、浙江师范大学非洲研究院高级研究员格特·格勒布勒认为，白皮书总结了新时代非中合作重大成果，“真、实、亲、诚”和正确义利观凝练概括了中国对非政策理念，树立了国际对非合作的时代标杆。非洲国家认同并支持中方提出的命运共同体理念，期待同中方共同创造一个互利共赢的未来。

南非约翰内斯堡大学非洲—中国研究中心高级研究员科菲·库阿库说，中国高度重视非洲。“中国提出命运共同体理念并付诸行动，通过投资贸易、共建‘一带一路’等多种形式与非洲国家分享自身发展红利和经验，帮助许多非洲国家实现了经济快速增长。”

“元首外交引领非中关系行稳致远。非中元首间的频繁互动是非中全面战略合作伙伴关系的生动体现。”南非《外交》杂志主编克里坦·巴哈纳表示，非洲作为发展中国家最集中的大陆，始终是最大的发展中国家中国最亲密的伙伴。非中关系日益紧密，非中合作不断深化，成为南南合作的典范，主要原因在于非中双方始终彼此尊重，坚持互利互惠，务实推进各领域合作发展。

“非洲与中国从来都是休戚与共的命运共同体。”苏丹国际问题专家、《关注报》国际部主任穆斯纳·费赫勒说，中国对非合作以非中人民的根本利益为出发点，非中合作是互利合作、互帮互助、共同发展。

“非洲始终视中国为最值得信赖的朋友”

当前，中非关系处于历史最好时期，中非合作成果遍布非洲大地。

埃塞俄比亚战略研究所国际关系和外交事务部主任梅拉库表示，事实证明，埃塞俄比亚等非洲国家参与共建“一带一路”，搭上了中国发展的快车，实现了互利共赢。亚吉铁路是东非地区首条标准轨距电气化铁路。在抗击新冠肺炎疫情过程中，亚吉铁路在抗疫物资转运及生产生活物资保障方面发挥了重要作用。

梅拉库说，近日，由中国援建的非洲疾控中心总部一期项目主体结构顺利封顶，这是中方履行对非援助承诺的又一例证。“中国长期以来切实帮助非洲国家提升医疗水平，几十支中国医疗队长年坚守在非洲国家，深受当地民众信任。在抗击埃博拉疫情和新冠肺炎疫情的战斗中，中国向非洲国家提供了重要支持与帮助，非洲人民非常感动。非洲始终视中国为最值得信赖的朋友。”

费赫勒说，共建“一带一路”项目推动了非洲国家的经济社会发展，带来许多就业机会。在苏丹，中国帮助当地建立了石油产业相关项目，还提供职业技术培训，当地员工不仅掌握了先进生产技术，提高了工作效率，还获得了更多收入，生活水平得到提高。

在库阿库看来，中国企业帮助非洲国家建设道路、港口、通信设施等基础设施，让民众的生活更加便利；契合当地消费需求的中国优质产品进入非洲，让当地民众都能买得起、用得好；在非洲国家遭遇疫情冲击时，中国向非洲派遣了多支医疗队和专家组，提供了大量抗疫物资和疫苗，助力非洲国家应对疫情。“中国把承诺变成了看得见的现实。”

摩洛哥非洲中国合作与发展协会主席纳赛尔·布希巴表示，面对疫情，中国与非洲国家患难与共，积极落实将疫苗作为全球公共产品的承诺，并与非洲国家共同合作建立疫苗生产基地，积极支持非洲国家抗击疫情，赢得非洲人民一致好评。“往来中国和非洲国家的飞机，运送的是抗疫物资，承载的是非中深厚的友谊。”

“为构建更加紧密的非中命运共同体作出新贡献”

当今世界正面临百年未有之大变局，面对新的机遇和挑战，中国和非洲更需要团结合作。

费赫勒说，新冠肺炎疫情依然在非洲蔓延，非中双方紧密协作，共抗疫情，对非洲至关重要。在后疫情时代，如何减少疫情对非洲国家经济造成的负面影响，需要非中在非中合作论坛框架下继续深化合作，共同寻找最佳解决方案。“非中合作前景光明，期待双方携手创造更美好的未来。”

塞内加尔亚非关系专家拉明·马内表示，中国尊重非洲国家的意愿和实际，不干涉非洲国家内政，不为合作附加政治条件，不在投融资方面寻求政治收益。“非洲和中国将紧密团结，不断取得合作共赢新成果，为构建更加紧密的非中命运共同体作出新贡献。”

突尼斯地中海丝路组织主席巴斯利表示，非中合作论坛已成为非中开展集体对话的重要平台和务实合作的有效机制，“期待双方继续在非中合作论坛框架下加强合作，推动非中政治互信不断深化、务实合作提质升级，用实实在在的合作成果更多更好惠及广大人民”。

“非洲国家应坚定不移地推动同中国的合作，将双边关系推向更高水平。”库阿库说，期待中非合作论坛第八届部长级会议推动后疫情时代的非中关系实现新跨越、迈上新台阶。

（本报北京、约翰内斯堡、达喀尔、喀土穆11月28日电 记者王骁波、万宇、邹松、闫韫明、黄培昭、周輖、苏航）

《 人民日报 》（ 2021年11月29日 03 版）

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