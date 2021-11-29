本报记者 贾平凡

图为吴有义（中）在旧金山参加保护北京奥运火炬传递活动。

受访者供图

2019年11月2日，由美西中国和平统一促进会（以下简称“美西和统会”）主办的海峡两岸和平统一高峰论坛暨全美和统会联合会年会在美国旧金山举办。来自中国大陆和台湾地区的代表、全美各地20多个和统会代表、日本巴拿马和统会的代表以及旧金山湾区各界90多个社团共近400人参会。会议气氛热烈，成果丰硕。这让时任美西和统会会长的吴有义非常有成就感。

多年来，中国早日实现和平统一一直是他最大的愿望。以下是他的自述。

见证回归时刻

1996年，我迎来了人生的重大转折点——赴美出任河北省外贸总公司驻旧金山首席代表。初涉异国他乡，在为公司业务奔波忙碌之余，我也积极参加旧金山湾区各大侨团的活动。

1997年，在香港正式回归中国前夕，旧金山湾区各大侨团为庆祝活动忙得热火朝天。筹款、准备文艺演出、组织庆祝游行……我在旧金山唐人街的美国华商总会办公地，参与筹备工作，见证了侨胞们激动的心情。

北京时间1997年6月30日午夜至7月1日凌晨，举世瞩目的中英两国政府香港政权交接仪式在香港会议展览中心成功举行。北京和旧金山相隔15个时区，交接仪式进行时，旧金山是早上。我专门早起全程收看了交接仪式的电视直播。当我看到电视画面中，中国人民解放军军乐团奏起雄壮的中华人民共和国国歌，中华人民共和国国旗和香港特别行政区区旗一起冉冉升起，我的眼泪夺眶而出。

当天，在旧金山唐人街上，红旗招展、锣鼓喧天、龙狮欢腾，侨胞们用精心准备的文艺演出表达自己喜悦的心情。身处其中，我沉浸在为祖国强大而自豪的情绪中，心中涌动着对祖国的思念和祝福。

1999年12月20日，澳门回归，中国向和平统一又迈出坚实一步。我再一次参与和见证了旧金山湾区侨胞们奔走欢呼的情景。那些天，侨胞们相见相聚，一定会聊起香港回归和澳门回归。抚今追昔，大家的眼睛里就会泛起泪光。

国家只有强大才能捍卫好主权和领土完整。回想100多年前，由于清政府腐败无能，中国国势衰微，只能任人宰割。100多年后，日渐强大的中国把离散多年的游子——香港和澳门重新拥入怀抱。得以见证这样的历史时刻，大家怎能不心潮澎湃？

保护奥运火炬

见证香港和澳门相继回归后，我对中国的和平统一大业更有信心了。2001年，旧金山湾区中国和平统一促进会成立，我积极参与该社团各项活动，和侨胞一起同分裂势力做斗争。其中，最令人印象深刻的，当属2008年北京奥运会举办前夕保护奥运火炬传递活动。

2008年4月，在北京奥运火炬即将到达旧金山，我们既兴奋又紧张。兴奋是因为，中国将首次举办奥运会，这是海内外中华儿女又一次百年圆梦的时刻。紧张是因为，在火炬传递活动的上一站——巴黎，“藏独”分子企图破坏火炬传递活动。当在新闻里看到，巴黎的“藏独”分子试图从坐在轮椅的火炬手手中抢夺火炬时，侨胞们都很愤慨。旧金山是北京奥运火炬传递活动在美国的唯一一站。在美国的“藏独”和“疆独”分子也企图到现场搞破坏。我们在美华侨华人绝不允许这样的事情发生。为此，旧金山湾区各大侨团组织侨胞参与到保护奥运火炬传递的活动中。我也号召美国中国企业协会和美国北加州河北同乡会的成员积极到现场助阵。

4月9日，北京奥运火炬正式开始在旧金山传递。当天凌晨4时左右，侨胞们从四面八方赶到火炬传递现场，阻止分裂势力的破坏活动。一路走去，到处都是手持奥运会会旗、中国国旗和美国国旗的侨胞。后来，我才知道，当天有5万多名在美华侨华人参与了此次奥运火炬传递保护活动，有不少侨胞是从很远的地方专程赶过来的。

时值初春，天气还非常寒冷，但侨胞们热情高涨、精神饱满。在各大侨团的严密组织下，奥运火炬经过的每一个路口都有华侨华人把守，将破坏分子团团围住，隔离出去，使他们的捣乱企图不能得逞。最令我感动的是，为了压住分裂势力在现场气急败坏的叫嚣，侨胞们一起唱起了爱国歌曲。当《五星红旗迎风飘扬》《我爱你中国》《我的祖国》等耳熟能详的旋律在人群中传开，巨大的声势一浪又一浪地爆发出来。分裂势力的嚣张气焰被彻底淹没。最终，奥运火炬在旧金山地区的传递仪式顺利完成。

推动和平统一

2009年8月，我参与筹建了美西和统会。2012年8月，我开始担任美西和统会会长。担任会长后，我积极践行中国和平统一促进会宗旨，先后主持了10余次大型活动，多次率领会员到中国参观访问。在台湾，我们与岛内各政党展开友好交流，宣介“一国两制”政策的好处，希望为推动祖国和平统一尽一份力。

赴美25年间，我多次回到中国。在见证中国日新月异的发展速度之外，我也有幸见证了一些重要历史时刻。

2015年，为庆祝中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年，中国举行了盛大的阅兵式。我受邀前往北京观礼。站在天安门广场的观礼台上，我看到一架架战机像雄鹰一样飞过头顶的蓝天，一排排威武的军队方阵从长安街上铿锵走过，一辆辆运载先进武器的车辆隆隆驶过……当时，我内心的激动难以用言语表达。千言万语汇成一句：“祖国万岁！”

2019年10月1日，我受邀观礼新中国成立70周年国庆阅兵式。我和现场观众一样，热血沸腾，激动万分。70年间，中国实现了从站起来、富起来到强起来的巨大飞跃。海外侨胞为此感到由衷的骄傲和自豪。

回望自己的大半生，我亲历新中国从一穷二白逐步走向繁荣富强，深知中国国际地位的提高来之不易。在海外，华侨华人的一言一行都代表中国形象，更应自觉维护祖（籍）国的荣誉和尊严。如今，虽然我已从工作岗位上退休，但是永远不会从爱国这项事业上“退休”。我的胸膛里永远跳动着一颗“中国心”！

(责编：袁勃、郝江震)