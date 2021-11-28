新华社利马11月28日电（记者郝云甫）秘鲁北部与厄瓜多尔交界地区28日发生7.5级地震，目前暂无人员伤亡和重大财产损失报告。

据秘鲁地球物理研究所消息，地震发生在当地时间28日5时52分（北京时间28日18时52分），震中位于秘鲁北部亚马孙省圣玛丽亚-德涅瓦县以东98公里，震源深度为131公里。

据报道，地震已在当地造成部分房屋倒塌和电力中断。亚马孙省周边多个地区震感强烈，秘鲁首都利马以及邻国厄瓜多尔和哥伦比亚均有震感。秘鲁海军水文与航海局已排除地震引发海啸的可能。秘鲁全国紧急事务中心说，尚未接到人员伤亡报告，当地已启动应急措施。

这是秘鲁当天发生的第二次地震。当地时间28日1时32分（北京时间28日14时32分），秘鲁西部海岸地区发生5.2级地震，震中位于中西部海港城市卡亚俄以西44公里，震源深度为65公里。

秘鲁位于环太平洋地震带上，是地震多发国家。2007年8月15日，秘鲁伊卡省发生7.5级地震，造成约600人死亡、1200多人受伤。

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