4万，这是美国大约每年死于枪击的人数。2021年，不出意料，据美国非营利组织“枪支暴力档案”（GVA）统计，截至当地时间11月27日，枪支暴力已致40600人死亡。也就是说，美国每天有超过100人死于枪击。

美国2021年死于枪击的人数分布（图源：GVA）

更可怕的是，人们甚至可以逃避监管购买到这些致命“工具”，而其中的购买者不乏重罪犯、受保护令约束的家暴者、精神疾病患者和儿童……

查无此枪

2013年6月7日，加州圣莫尼卡学院发生的枪击案将“幽灵枪”这一概念带入美国大众视野。据美媒报道，23岁的肇事者扎瓦赫里曾在2011年试图购买武器，但由于不明原因，被认定为“不符合购买资格”。最终，扎瓦赫里从全国各地购入枪支部件，利用自己组装的半自动步枪进行射杀，最终导致5人死亡。

这种由个人制造、未经联邦政府许可的枪支被称为“幽灵枪”，它可以轻易在网上购买零部件组装而成，也因无法被政府追查而得名。“幽灵枪”的存在给枪支监管制造了大量漏洞，无疑让枪支暴力泛滥的美国雪上加霜。

无法被追查意味着什么？通常情况下，一起枪击案发生后，警方会根据在现场找到的枪支，向美国酒精、烟草、火器和爆炸物管理局（ATF）发起追踪请求。ATF通过枪支序列号或其他标记追踪其销售路径，从而协助警方破案。

但“幽灵枪”无法被追查。据美国司法部消息，从2016年到2020年，执法部门从潜在犯罪现场收回了2.3万余支“幽灵枪”，其中涉及了325起凶杀及未遂案件。然而这只是冰山一角。

售卖“幽灵枪”的网站（图源：Everytown for Gun Safety）

美国广播公司（ABC）此前采访过的ATF洛杉矶分部工作人员表示，2020年几乎一半（约41%）的案件都涉及到“幽灵枪”。

危机潜伏

据了解，将套件转换成可使用的枪支非常简单，而且由于这些零散的部件没有受到联邦政府的法律监管，购买者也就不需要接受背景调查，因此大量商家甚至在市场上“明目张胆”地售卖。因此，美国政府也不能确定到底有多少类似的枪械在民间流通。

3D打印枪资料图

此外，3D打印技术也让犯罪分子有机可乘，这种由聚合物制成的枪支部件无法被金属探测器或 X 光机检测到，因此无论是购买还是售卖的渠道都更加难以被监管。

倡导枪支管制组织“为每个城镇带来枪支安全”(Everytown for Gun Safety)的一份报告显示，“幽灵枪”组装套件的成本并不高，而且某卖家声称组装枪支的套件是“迄今为止最简单的工艺之一”，一个完全没有枪械制造经验的人只需要几个工具，在不到一个小时内就可以完成。据统计，国外视频网站YouTube上制作“幽灵枪”前五名的教学视频播放总量已经超过300万次。

与此同时，售卖“幽灵枪”套件的市场规模也从2014年的26家在线零售商增长到去年的80家左右。

美国警方称，这种制作简易、监管困难的“幽灵枪”正成为那些被法律禁止购买枪支的人的“致命武器”。

(责编：郝江震、袁勃)