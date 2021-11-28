中国疾病预防控制中心流行病学首席专家吴尊友今天在京参加“财经年会2022”时说，国家在制定疫情防控政策时非常小心谨慎，特别是要把每一个细节每一个环节都考虑到，努力做到不犯颠覆性错误，努力做到不走弯路，因为在疫情防控方面我们失误不起。

“很多专家都在研究分析，大家都期盼能够尽早回到疫情前的出入自由的状况，但是目前的防控策略来看我们还得要坚持围堵清零、入境限制策略。”

中国采取围堵清零，预防了至少95万人死亡

吴尊友指出，围堵零清政策是中国控制疫情的法宝。我们国家境内多数情况下没有新冠病人，新冠传染源要么是境外入境的人员，要么是境外货物带入，所以入境隔离是围堵清零中外防输入发现感染者最简便最有效的方法。

他披露了中国“围堵清零”的成效：

1.如果没有采取清零，假设中国的发病率和全球比的话，中国预防了大约4784万人感染，预防了95万人死亡，这是和全球平均水平比；

2.如果和金砖四国比，那就预防了5497万人感染，减少规避了114万人死亡；

3.如果和美国英国比，我们规避了2亿多人感染，规避了300多万人死亡，这是非常了不起的成就。

疫苗接种+72小时核酸，中国不能采纳

吴尊友说，从我们刚才的分析来看，围堵清零、入境限制是我们策略的核心，这样的策略必须得坚持，至少今冬明春必须得坚持。前段时间美国提出了他们的防控策略叫做疫苗接种+72小时核酸阴性，欧洲一些国家也效仿，这样一个入境策略不符合我们国家的情景，我们不能采纳，为什么呢，对于绝大多数欧美国家来说，他们的国内病人数很多，远远大于境外输入的病人数，所以它这个策略对它的疫情一点影响都没有，它只赢不输。

对中国就不一样了，中国疫情清零以后国内没有疫情，所有的源头都是来自国外。按照这个策略，那肯定控制不住，我们过去一年多将近两年的努力就前功尽弃。所以疫苗接种+72小时核酸的入境策略，暂时不符合我国的防控策略，我们是不能采纳的。

“我们需要进一步研究探索，能够平衡好疫情防控和社会经济生活综合发展的最佳疫情防控策略，这是科学认识+政治智慧+民心所向的结合，希望我们能够尽早地找到平衡好疫情控制和经济社会发展的最佳防控策略。”

近日，中国疾控中心官方网站刊发了一篇周报，这篇题为《与COVID-19共存：估计和展望》（On Coexistence with COVID-19: Estimations and Perspectives）的文章预测，如果我国采取美国、英国、以色列、西班牙和法国等西方国家的新冠肺炎疫情防疫策略，我国每天新增感染人数很可能达到数十万人，其中约1万例会出现严重症状，这将对我国的医疗体系造成毁灭性的冲击，在国内造成巨大的灾难。

其中，如果采用美国的防疫策略，我国每日的新增病例数将超63万例；若采用英国的防疫策略，我国的每日新增病例数将超27万。

来源|财经网、北京头条、国是直通车、中国青年报客户端

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