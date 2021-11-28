新华社华盛顿11月27日电（记者杨士龙 胡友松）美国中美研究中心高级研究员苏拉布·古普塔27日接受新华社记者视频采访时表示，美国下月举行所谓“领导人民主峰会”将给国际社会制造“分裂感”，这场会议同全世界亟需团结一致、共同应对新冠疫情和气候变化等重大挑战的氛围“格格不入”。

古普塔强调，每个国家的民主制度和实现方式都不一样，都有其优点和需要改进的地方，没有哪个国家的民主高人一等，也不能由特定的一个或几个国家来定义谁是民主国家，谁不是民主国家。这场会议除了在国际社会制造“分裂感”，“没有其他任何意义和生命力”。

他指出，冷战结束以来，“不幸的是，美国的目标从来不是建设一个以联合国为中心的国际秩序，而是建立一个由美国主导的体系”，“有时同几个盟友一起，有时自行其是”。

古普塔直言，应对当前全球性挑战所需要的是，“所有国家团结起来，朝着同一个方向努力”。

今年8月，美国白宫发表声明称，美国总统拜登将召开“领导人民主峰会”。9月，俄罗斯外长拉夫罗夫在第76届联合国大会一般性辩论上指出，美国召开所谓“领导人民主峰会”是基于冷战思维，本质上是试图将国际社会划分为敌我阵营。

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