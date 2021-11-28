人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

美国学者：所谓“领导人民主峰会”给国际社会制造分裂

2021年11月28日20:39 | 来源：新华网
小字号

　　新华社华盛顿11月27日电（记者杨士龙　胡友松）美国中美研究中心高级研究员苏拉布·古普塔27日接受新华社记者视频采访时表示，美国下月举行所谓“领导人民主峰会”将给国际社会制造“分裂感”，这场会议同全世界亟需团结一致、共同应对新冠疫情和气候变化等重大挑战的氛围“格格不入”。

　　古普塔强调，每个国家的民主制度和实现方式都不一样，都有其优点和需要改进的地方，没有哪个国家的民主高人一等，也不能由特定的一个或几个国家来定义谁是民主国家，谁不是民主国家。这场会议除了在国际社会制造“分裂感”，“没有其他任何意义和生命力”。

　　他指出，冷战结束以来，“不幸的是，美国的目标从来不是建设一个以联合国为中心的国际秩序，而是建立一个由美国主导的体系”，“有时同几个盟友一起，有时自行其是”。

　　古普塔直言，应对当前全球性挑战所需要的是，“所有国家团结起来，朝着同一个方向努力”。

　　今年8月，美国白宫发表声明称，美国总统拜登将召开“领导人民主峰会”。9月，俄罗斯外长拉夫罗夫在第76届联合国大会一般性辩论上指出，美国召开所谓“领导人民主峰会”是基于冷战思维，本质上是试图将国际社会划分为敌我阵营。

(责编：郝江震、袁勃)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部