中俄坚决反对美搞所谓“民主峰会”！中俄驻美大使联合发文：某些国家最好想想他们自家发生的事。

美国《国家利益》（National Interest）杂志11月26日发表中国驻美大使秦刚及俄罗斯驻美大使安东诺夫的联合署名文章，共同反对美国12月即将召开的所谓“民主峰会”。文章称，这是冷战思维的明显产物，将挑起意识形态对抗和世界分裂，制造新的“分隔线”，与当今世界的发展背道而驰。中国和俄罗斯坚决反对这一举动。

美国《国家利益》杂志报道截图

文章说，和平、发展、公平、正义、民主和自由是人类共同的价值观。民主不是某个国家或某个组织的特权，而是全体人民的普遍权利。它可以通过多种方式实现，没有一种模式可以适用所有国家。一个国家的道路是否行得通，取决于它是否符合本国国情，是否顺应时代潮流，是否能促进经济发展、社会稳定进步及改善人民生活。归根结底，它有赖于人民的支持，并将通过它对人类进步的贡献来证明。因此，民主的基本标准应该是人民，即人民是否有治理国家的权利，人民的需要是否得到满足，他们是否有成就感和幸福感。如果人民只是在投票时才被唤醒，结束后又被送回“休眠”，如果人民在竞选活动中听到冠冕堂皇的口号，但在选举后却没有发言权，如果人民在游说拉票时被拉拢，但之后又被冷落，这就不是真正的民主。

中俄驻美大使还呼吁其他国家“应集中精力办好自己的事情，而不是傲慢地批评他人”。文章写道：“中国和俄罗斯的民主不需要担心。某些外国政府最好想想他们自己，想想他们自家发生的事情。当他们国内的各种集会被橡皮子弹和催泪瓦斯驱散时，这是自由吗？看上去不太像。”

文章最后，中俄驻美大使共同呼吁各国停止利用“价值观外交”挑起分裂和对抗，在国际关系中坚持相互尊重、合作共赢，推动不同社会制度、意识形态、历史文化及发展水平的国家和谐共处。

美国将于12月举行所谓“民主峰会”，并于当地时间23日晚发布了所谓“受邀参与者名单”，“台湾”赫然在列。中国国务委员兼外长王毅25日与匈牙利外长西雅尔多举行视频会晤。他在发言时就美国近期策划举办所谓“民主峰会”表明严正立场。王毅表示，民主不能被“政治化”。以民主的名义，干涉别国内政，侵犯别国主权，服务自身的政治目的，这种做法更令人不齿，必须加以摒弃和反对。美方声称不支持“台独”，却又堂而皇之为“台独”势力提供国际舞台，只能证明自身的言而无信。台湾是中国神圣领土的一部分，不是美国手中可以利用的棋子。民主是各国追求的共同价值，不是美国任意操弄的政治工具。

来源：环球网（ID：huanqiu-com），作者：赵建东

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