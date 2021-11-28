新华社比什凯克11月28日电（记者关建武 努尔然）吉尔吉斯斯坦28日举行议会选举，将选举产生90名议员。

吉中央选举委员会主席沙伊尔达别科娃当天在首都比什凯克举行的新闻发布会上说，全国2435个投票站在8时全部开放，在20时关闭。此外在国外设有59个投票站。

记者在比什凯克市中心的一处投票站看到，虽然天气寒冷，但一大早就有市民陆陆续续来投票。投票站内秩序井然，一名警员负责站内安保工作，同时有观察员监督选举过程。

本次选举采用混合选举制。其中按政党比例代表制选出54名议员，政党获得议会席位至少需要5%的得票率；在单一授权选区选出36名议员，得票最多的候选人获得席位。

中央选举委员会数据显示，21个政党登记参加本次议会选举，在单一授权选区登记了287名候选人。

来自独联体、上海合作组织、欧洲安全与合作组织等国际组织的730多名观察员参与监督本次议会选举。

吉尔吉斯斯坦今年4月11日举行宪法公投，新宪法于5月5日生效。根据新宪法，吉国家政体由议会制过渡到总统制。同时，吉议会议员人数从120人削减至90人。吉议会为一院制，任期5年。

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