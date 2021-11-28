大家好！今天是2021年11月28日，这里是广州市人民政府新闻办公室官方微信公众号，在这个花城最美好的冬日，我们同南国暖意融融的阳光一起，如愿触达您的指尖。

31年前的今天，中国互联网的先驱钱天白先生代表中国向国际域名组织登记注册了中国的顶级域名“CN”，中国互联网从此有了自己的“身份证”。

白驹过隙，如今中国互联网的发展，已经远远超出了先驱者们的想象，尤其是爆炸式增长的信息，让人们从“眼前一亮”到“眼花缭乱”。

正如习近平总书记所指出的：准确、权威的信息不及时传播，虚假、歪曲的信息就会搞乱人心；积极、正确的思想舆论不发展壮大，消极、错误的言论观点就会肆虐泛滥。

作为粤港澳大湾区的中心城市，广州的感触尤为深刻。2020年，面对突如其来的新冠肺炎疫情，我们将兼具国际性、权威性的理性声音引入新闻发布会，发动全市688家发布单位共计1146名发言人举办241场新闻发布会，高频率、高规格、高品质地提供第一手信息，以透明阳光驱散谣言阴霾，以主流价值凝聚社会共识，让权威信息跑赢流言蜚语，让正能量在舆论场上澎湃激扬。

在即将跨入12月的2021年，我们也已共同走过163场新闻发布会。从去年到今年，一场场发布会将新时代的一个个切面悉数存档，记录着我们共同经历的每个重要的广州瞬间：

比如，在新冠肺炎疫情爆发之初，我们发出致日本、韩国友人的一封信，以“一衣带水，千里婵娟”回赠“山川异域、风月同天”，以“雨后地更坚”应答“武汉加油、中国加油”，激起跨越山海的共鸣.......

比如，在“外防输入、内防反弹”最为严峻的时刻，钟南山院士在发布会上与外籍人士一一握手，并掷地有声地说出“One World, One Fight”，呼吁全球守望相助，共同抗疫……

广州新闻发布，始终与这个城市的发展同频共振、共同前行。

上个世纪80年代，沐浴着改革开放的春风，广州成为全国最早建立新闻发言人制度的城市之一；2010年广州亚运会期间，全国首屈一指的城市新闻发布厅投入使用；进入新时代，我们组建起118家新闻发言人单位，“1+1+1+N”的多元化、立体化、系统化新闻发布格局渐渐成型。

岁月流淌、时日变迁。我们一直在上下求索、锐意创新，不断完善新闻发言人队伍。我们打造流动的新闻发布厅，将新闻发布服务送往基层一线、推到线上云端。哪里有新闻，哪里就有发布；哪里有需要，哪里就有发言人。

广州新闻发布，参与和推动着城市治理体系和治理能力现代化向纵深发展，已经成为广州努力践行信息公开、打造阳光透明政府的重要渠道。

今天，“广州新闻发布”微信公众号有了“身份证”，正式投入使用。我们将时刻与这座英雄的城市并肩而立，无论是基于顶层设计的战略规划，还是来自街头巷尾的邻里声音，无论是高屋建瓴的政策方针，还是市民们的菜篮子米袋子肉盘子，这座城市的一切，我们都将持续关切。

我们的初心，就是要打造一座与时俱进的新闻发布厅，全力以赴地讲好真实、立体、全面的广州故事、广东故事、湾区故事、中国故事，努力向世界传递可信、可爱、可敬的中国形象，让新闻发布的信息更加贴近每一个人，来到您的身边、直达您的心田。

在这里，您可以掌握

最新最权威的新闻发布信息

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发布现场每个令人感动的瞬间

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社会各界新闻发言人的风采

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广州这座城市蓬勃的生机动力

开通“广州新闻发布”只是我们的第一步，站在“两个一百年”的历史交汇点，我们将慎终如始坚守新闻发布阵地，守正创新探索不同形式，做到有温度、有高度、有力度地传播，发出及时、权威、全面、有影响力的声音。

广州这座兼具经典魅力和时代活力的国际大都市，2230多年积淀出兼容并包、处变不惊的城市气质，7434平方公里的土地上每时每刻都有鲜活的故事正在发生。让我们一起在“广州新闻发布”，珍藏昨天的发展脉络，读懂今天的幸福生活，期待明天云山珠水畔徐徐展开的无限可能。

文丨肖博峰、祖晓谦

图丨穗外宣

编辑丨一韦

出品丨广州市人民政府新闻办公室

(责编：刘洁妍、杨牧)