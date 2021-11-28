“读懂中国”国际会议将第三次携手广州！11月28日上午， 2021年“读懂中国”国际会议（广州）新闻发布会在广东广州举行。经中央批准，2021年“读懂中国”国际会议（广州）将于12月1日—4日在广州召开。本届会议将以“从哪里来，到哪里去——世界百年变局与中国和中国共产党”为主题，讲好中国与中国共产党的故事。

国创会常务副会长、中央党校原副校长李君如：主动讲好中国与中国共产党的故事

在发布会上，李君如介绍了此次大会基本情况、议题设置及大会亮点。他表示，在中国共产党走过一百年、开启伟大历史新征程的时候，会议将以“从哪里来，到哪里去——世界百年变局与中国和中国共产党”为主题，展开深入交流和研讨。

党和国家领导人将以视频方式发表开幕演讲

作为世界了解中国发展战略最具影响力的平台之一，自2013年起，“读懂中国”国际会议已成功举办五届，得到了习近平总书记、李克强总理等多位中央领导和中央各部委的关心和支持。先后有来自世界各国近千位政治家、战略家、企业家参会，我党政军相关部门负责同志和专家学者均到会参与对话，就中国发展战略和对外关系交换意见。

李君如表示，2021年“读懂中国”国际会议（广州）的主题为“从哪里来，到哪里去——世界百年变局与中国和中国共产党”。12月1日-4日，在广州越秀国际会议中心，包括俄罗斯国家杜马第一副主席伊万·梅利尼科夫、保加利亚前总统罗森·普列夫内利埃夫、英国前首相戈登·布朗、澳大利亚前总理陆克文、埃及前总理伊萨姆·沙拉夫、意大利前总理马里奥·蒙蒂、巴基斯坦前总理阿齐兹等15位国际政要、前政要在内，来自美俄欧、周边和发展中国家的知名政治家、战略家、学者和企业家、外国驻华使节、国际组织和跨国公司驻华代表等近数十位国际嘉宾将与我党政军相关部门负责同志和专家学者云聚广州，围绕这一主题展开深入交流和研讨。

本届会议主题有何深刻含义？该如何理解这一主题？对于现场记者的提问，李君如表示，在中国共产党的领导下，中国前所未有地接近世界舞台中央，前所未有地接近实现中华民族伟大复兴的梦想。世界将更多目光投向中国、聚焦中国共产党，这就要求我们要主动讲好中国与中国共产党的故事，特别是在中国共产党走过一百年、开启伟大历史新征程的时候，我们更要将中国故事、中国共产党的故事向国际社会说清楚、讲明白。

据悉，本次会议由国家创新与发展战略研究会、中国人民外交学会、广东省人民政府主办，广州市人民政府承办。考虑新冠肺炎疫情防控常态化的特殊背景，会议将继续采用线下为主、线下线上结合的方式，在广州设线下主会场，中方发言嘉宾和参会嘉宾到现场开会，境外国际嘉宾均采取视频方式参会。党和国家领导人将以视频方式发表开幕演讲。

议题设置含金量高 配套活动丰富多彩

李君如表示，本次会议议题设置含金量高，配套活动丰富多彩，会期从往年的3天增加到今年的4天。

12月1日，大会第一天，将连续设置四场专题论坛，议题包括新时代、新青年、新担当，中国特色志愿服务，教育与健康中国，读懂中国电视片对话会等。

12月2日，上午是“中美气候变化合作”专题对话会和“新视野下文化遗产的可持续发展”专题论坛，下午是大会开幕式、欢迎晚宴两大主场活动。

12月3日，上下午将各举行六场、共12场平行研讨会，议题设置囊括当下政治、经济、文化、科技等多个领域的热点话题。此外，还专门设置了午餐专题对话会和精彩的文艺展演活动。

12月4日，除中美闭门研讨会外，大会组织参会嘉宾实地参观广州，积极开展城市文化推介推广，展现粤港澳大湾区建设新面貌和开放风采。

会议期间，大会还开展了多种形式的配套活动，向大会嘉宾全方位、多维度展示中国、解读中国。如：“读懂中国”TED演讲、“读懂中国”丛书第二辑发布会以及十场“读懂广州”系列活动等。同时主办方还与暨南大学联合策划了“新青年看中国”短视频展映活动，用Z时代海内外青年们的视角和镜头，分享自己亲身经历的中国故事。

“党和国家领导人亲切关怀，并按会议机制化安排将大会定在十九届六中全会之后召开，既是对我们的支持和鼓励，又是对我们的鞭策。” 李君如说，会议将把习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话解读好、解读深刻，将把十九届六中全会的精神领会好、领会深入。

广东省人民政府新闻办公室副主任邓鸿：多位国际重量级嘉宾通过线上或线下方式参会

邓鸿在发布会上表示，广东省委、省政府高度重视此次会议，在国创会、外交学会等主办方的指导支持下，广东省正全力以赴，高标准、严要求推进会议筹备工作。

邓鸿介绍，本次会议嘉宾总体规模约600人，其中线上100人、线下500人，将邀请多位国际重量级嘉宾通过线上或线下方式出席会议。前期，广东省和广州市有关方面已会同国创会开展境内外嘉宾邀请工作。

目前，已确认参会嘉宾539人。其中，国际嘉宾包括俄罗斯国家杜马第一副主席伊万·梅利尼科夫、英国前首相戈登·布朗等国际政要，此次参会的国际嘉宾数量是历届“读懂中国”国际会议外宾人数最多的一次。国内嘉宾则包括中央部委等政界、学界、企业界代表460人，其中发言嘉宾202人。

“举办2021年‘读懂中国’国际会议（广州）是中央赋予广东的一项重要工作和政治任务。我们有能力、有信心，也有决心办出一届圆满成功的会议”。邓鸿表示，诚挚邀请各位媒体朋友能积极传播推介，讲好广东故事，展示广东形象，为推动构建人类命运共同体，谱写中国特色大国外交新篇章作出广东贡献！

广州市委常委、常务副市长张勇：举办8场“读懂中国，从广州开始”专题研讨会

“会议选择在广州举办，这充分体现了中央、省对广州的信任与厚爱。我们有信心、有能力，举全市之力办好此次大会”。作为此次会议的东道主，在发布会上，张勇介绍了大会城市服务和保障的相关情况。据介绍，在此次会议期间，将以广州为案例，举办8场“读懂中国，从广州开始”专题研讨会。

“本届会议规格很高，全球知名国际政要、近百名国际重量级贵宾通过线上或线下方式出席会议，中央、省、市相关嘉宾代表参会”。张勇说，广州充分总结过去两年大会成功举办的经验，按照精心细致、周全无误的原则，以国际化、专业化、精细化、人性化的高品质服务提升办会质量和层次。

作为向世界展示中国改革开放成就的重要窗口、国际社会观察中国改革开放的重要窗口，广东、广州一直被世界关注。张勇表示，此次会议期间，为进一步展示广州成就、岭南风采、中国精神，推动世界读懂中国，将举办8场“读懂中国，从广州开始”专题研讨会，议题涵盖幸福之城、科技创新、营商环境、人文之城、数字经济等多个领域。

同时，广州市结合会议主题，精心穿插策划系列配套活动，包括美食展示、文艺演出、无人机表演、参观考察等，让参会嘉宾更好地体验广州、品味广州，感受广州老城市新活力的魅力。

(责编：刘洁妍、杨牧)