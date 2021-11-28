11月28日上午，2021年“读懂中国”国际会议（广州）新闻发布会在广东广州举行。国创会常务副会长、中央党校原副校长李君如，广东省人民政府新闻办公室副主任邓鸿和广州市委常委、常务副市长张勇通报本届会议的总体安排、主要议程、筹备情况，解读“读懂中国”国际会议（广州）主题、目标和重大意义等相关情况。

经中央批准，2021年“读懂中国”国际会议（广州）将于12月1日—4日在广州召开。本届会议将以“从哪里来，到哪里去——世界百年变局与中国和中国共产党”为主题，讲好中国与中国共产党的故事。

发布会上，国创会常务副会长、中央党校原副校长李君如介绍了此次大会的基本情况、议题设置及大会亮点。

全文如下：

各位媒体朋友们，大家好！感谢大家出席2021年“读懂中国”国际会议（广州）的新闻发布会。我们国创会的会长，著名的战略家、理论家郑必坚也要我代表他对大家表示感谢。今年是“读懂中国”国际会议的第六届，也是第三次在广州举办。

“三”这个数字，在中国文化中是有特殊意义的。比如“立德、立功、立言”叫做“三不朽”；“口到、眼到、心到”叫做“三到”；还有“吾日三省吾身”等等，因此“三”这个数字有文化意义。我们今年的大会，是第三次在广州举办，也是一个“三”字，在此我也想“吾日三省吾身”——一省吾身：我们做的“读懂中国”这件事，是不是让世界看到了、听到了？二省吾身：我们讲的中国故事，发出的中国好声音，是不是进入国内外朋友的心里去了？三省吾身：我们的工作还有哪些不足，怎么更好地改变“失语挨骂”的国际舆论环境？我相信，经过“三省吾身”，在座的媒体朋友们都会和我们一起形成一个共识：“读懂中国”主题抓得好，文章也要做得好，久久为功，一定能让世界知道在中国、在广州有一个“读懂中国”的国际会议平台，一定能让我们发出的声音进入国内外朋友的内心，一定能更好更快地改变“失语挨骂”的舆论环境。

我们有这个底气，我们有这个信心。因为，“读懂中国”国际会议迄今已成功举办五届，得到了习近平总书记、李克强总理等多位中央领导和中央各部委的关心和支持。历届会议召开期间，习近平总书记均以会见外方参会嘉宾或致贺信等形式支持大会，中央有关领导同志到会发表主旨演讲。

同时，这五届会议也得到了国际友人们的高度评价。先后有来自世界各国近千位政治家、战略家、企业家参会，我党政军相关部门负责同志和专家学者均到会参与对话，就中国发展战略和对外关系交换意见。很多重量级外宾，比如英国前首相戈登`布朗、埃及前外长阿姆鲁`穆萨等都盛赞“读懂中国”国际会议是中国开放的有力体现，也是传递中国声音、帮助世界读懂中国的平台。去年因为疫情原因不能到场的国际嘉宾也都表示，希望疫情尽快好转，从而可以亲自来现场交流互动。可见，“读懂中国”这件事，已获得广泛关注、且发挥了实实在在的作用，说明我们这些年把基础打得很牢固。这些，都是我们主承办方和广大媒体朋友们共同努力的成果。

今年是第六届“读懂中国”国际会议，理应办得更好。一方面，大家都在关注中国。中华民族伟大复兴战略全局与世界百年未有之大变局相互交织，加上全球疫情形势依然严峻，世界面临大变局、大考验，世界各国都很关心中国如何把握和驾驭面临的风险和挑战，推动世界各国共同和平发展，构建“利益汇合点”“利益共同体”和全人类共同价值基础上的命运共同体。而且，站在“两个百年”历史交汇点的今天，中国共产党刚刚开完十九届六中全会。这次全会和全会通过的《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》，正是全球舆论关注的重点。当今世界，无论是赞叹中国发展奇迹的人，还是力图打压中国、阻挡中国发展的人，无不都将目光聚集到中国共产党身上。

另一方面，以习近平同志为核心的党中央为“读懂中国”事业提出了新要求，我们的工作有了新的努力方向。习近平总书记今年5月31日在中央政治局第三十次集体学习时，强调要下大气力加强国际传播能力建设，形成同我国综合国力和国际地位相匹配的国际话语权，为我国改革发展稳定营造有利外部舆论环境，为推动构建人类命运共同体作出积极贡献。并强调，要加强对中国共产党的宣传阐释。紧接着，6月21日在给北京大学的留学生们回信中这样说：“读懂今天的中国，必须读懂中国共产党。”习近平总书记的重要讲话，实质上是为我们的“读懂中国”事业进一步指明了方向，提出了要求。那就是，我们必须“咬定青山不放松”，把“读懂中国”事业认真坚持干好，尤其是要讲述好中国共产党为人民谋幸福、为民族谋复兴、为世界谋进步的百年历程，向国际社会解答好“我们从哪里来？我们向何处去？”这个根本性历史命题。

正是在这样的背景下，2021年“读懂中国”国际会议（广州）的主题定为了“从哪里来，到哪里去——世界百年变局与中国和中国共产党”。12月1-4日，在广州越秀国际会议中心，包括俄罗斯国家杜马第一副主席伊万·梅利尼科夫、保加利亚前总统罗森·普列夫内利埃夫、英国前首相布朗、澳大利亚前总理陆克文、埃及前总理伊萨姆·沙拉夫、意大利前总理马里奥·蒙蒂、巴基斯坦前总理阿齐兹等15位国际政要、前政要在内，来自美俄欧、周边和发展中国家的知名政治家、战略家、学者和企业家、外国驻华使节、国际组织和跨国公司驻华代表等近数十位国际嘉宾将与我党政军相关部门负责同志和专家学者云聚广州，围绕这一主题展开深入交流和研讨。届时请媒体朋友们要把大会嘉宾的思考和交流成果收集好、梳理好、传播好。

本次会议由国家创新与发展战略研究会、中国人民外交学会、广东省人民政府主办，广州市人民政府承办。考虑新冠肺炎疫情防控常态化的特殊背景，会议将继续采用线下为主、线下线上结合的方式，在广州设线下主会场，中方发言嘉宾和参会嘉宾到现场开会，境外国际嘉宾均采取视频方式参会。党和国家领导人将发表开幕演讲。

党和国家领导人亲切关怀，并按会议机制化安排将大会定在十九届六中全会之后召开，既是对我们的支持和鼓励，又是对我们的鞭策，我们要把习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话解读好，解读深刻，要把六中全会的精神领会好，领会深入，总结好党的百年奋斗重大成就和历史经验，传播好以习近平同志为核心的党中央团结带领全党全国各族人民取得的新的伟大成就、积累的新宝贵经验，彰显出中国特色社会主义的强大生机活力，把握好新的赶考之路上我们的前进方向，开拓好全面建设社会主义现代化国家新征程。也请媒体朋友们结合此次十九届六中全会精神，做好本次大会的传播工作。

下面再介绍一下会议的具体安排。本次会议除了中央高度重视、大会主题耐人寻味、国际国内嘉宾阵容强大等特点外，还有议题设置含金量高，配套活动丰富多彩等亮点，大会从往年的3天增加到今年的4天，就是考虑到要充分承载这些有价值的内容。

12月1日，大会第一天，连续设置了四场专题论坛，议题包括新时代、新青年、新担当，中国特色志愿服务、教育与健康中国、读懂中国电视片对话会等。

12月2日，上午是“中美气候变化合作”专题对话会和“新视野下文化遗产的可持续发展”专题论坛，下午是大会开幕式、欢迎晚宴两大主场活动。

12月3日，上下午将各举行六场、共12场平行研讨会，议题设置囊括当下政治、经济、文化、科技等多个领域的热点话题，既有对中国现代化新征程给全球合作所带来的新机遇的探究，中国新发展格局对推动全球产业链供应链合作的意义探讨，又围绕疫情、气候变化等全球性挑战，深入反思全球治理体系，探索构建人类卫生健康共同体，推进碳中和、推动绿色创新发展的现实路径，还聚焦加强和改进国际传播工作，探讨中国共产党与中华民族文明传统的深厚关系，立足五千多年的中华文明和中国发展的生动实践，探索在新的时代背景下如何创新中国话语、凝练中国叙事，推进文明交流互鉴等。此外，我们还专门设置了午餐专题对话会和精彩的文艺展演活动。

12月4日，除中美闭门研讨会外，大会组织参会嘉宾实地参观广州，积极开展城市文化推介推广，展现粤港澳大湾区建设新面貌和开放风采。

会议期间，大会还开展了多种形式的配套活动，向大会嘉宾全方位、多维度展示中国、解读中国。如：“读懂中国”TED演讲、“读懂中国”丛书第二辑发布会以及十场“读懂广州”系列活动等。同时主办方还与暨南大学联合策划了“新青年看中国”短视频展映活动，用Z时代海内外青年们的视角和镜头，分享自己亲身经历的中国故事。这些丰富多彩的活动，也都很值得记者朋友们去看一看、讲一讲。

大会将竭诚为各位记者朋友提供服务。特别提示一下大家，大会的专题论坛和平行论坛的内容都非常精彩，大咖云集，记者朋友们除了报道大会开幕式和党和国家领导人活动外，还可以多多关注报道我们的专题版块、平行论坛和配套活动内容。大会新闻组将在会议期间召开多场专题记者会，邀请各版块的重磅专家接受媒体采访。欢迎记者朋友们积极参与。大家也可以通过我们的官方微信公众号“国创会”进入线上新闻中心，随时随地了解大会动态，获取大会图文素材。

记者朋友们，“读懂中国”是我们共同的事业。一场会议的成功举办，离不开你们的支持，离不开你们生动的记录、深刻的诠释、广泛的传播。希望你们多多挖掘大会新闻亮点，采用直播、短视频、图文等多种形式报道大会内容，也请各位记者朋友充分利用海内外新媒体矩阵力量，把中国声音传递到世界的更多角落。

在此，我代表大会主办方和承办方，向各位记者朋友们表达衷心感谢！

再次谢谢大家！