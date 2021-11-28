人民网堪培拉11月28日电 （记者陈效卫）据《斐济日报》报道，斐济-中国友好协会（以下简称“斐中友协”）26日在劳托卡酒店举行交接仪式，向斐济西部大区捐赠新冠肺炎疫情防控物资。斐中友协副会长杨鸿濂主持交接仪式，斐济西部区总督梅萨克·莱杜阿代表西部地区接收物资，来自西部地区教育、旅游各界代表以及斐中友协精英会员等20余人参加活动。

斐中友协会长武芳芳在致辞中说：“目前，斐济疫情防控已转向常态化，各地社会活动基本恢复正常。11月11日，斐济在西部大区逐步开放航班，恢复试点运营。中方捐赠的这批物资正逢其时，将对斐济12月正式重新开放国境后的经济活动起到重要作用，为斐济人民健康与生命安全提供有力保障。”

武芳芳表示，这批物资不仅体现了中国人民对斐济人民的深情厚谊，也展现了中斐全面战略合作伙伴关系框架下两国卫生合作与地方合作的高水平和新前景。

武芳芳强调，近年来，斐中两国合作不断加深，斐中友协愿与中国对外友好协会一道，继续发展地方友好、造福两国人民、为斐中民心相通注入新动力。斐中友协将继续做好两国民间沟通的桥梁，为两国地方交流提供新平台，进一步夯实斐中民间友好基础。

梅萨克·莱杜阿认为，斐中两国的伙伴关系体现了两国对彼此主权、共同发展和共同繁荣的相互理解和尊重。这也使斐济政府和人民有理由继续将双方的关系提升到一个新的水平，并加强双方在各个方面的合作，以造福于两国人民。本次接收的物资将在斐济正式开放国境后优先向一线工作人员发放。

中国人民对外友好协会副会长、中国友好和平发展基金会理事长李希奎代表中方向活动致辞。

据悉，在中国人民对外友好协会的倡议和协调下，中国友好和平发展基金会以及杭州市外办等单位紧急筹措了这批应急物资。楠迪镇镇长穆尼·雷迪代表楠迪镇接收了来自友城杭州市捐赠的物资。

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