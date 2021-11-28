新华社内罗毕11月28日电 通讯：开通四年多 蒙内铁路已成为惠民之路

新华社记者王小鹏 白林 黎华玲

当地时间27日下午2时10分许，由蒙巴萨始发的蒙内铁路客运列车鸣笛后缓缓驶入蒙内铁路内罗毕站。记者在站台上看到，旅客拎着大包小包走出车厢，有的前往通往内罗毕市中心的接驳列车站台，有的则直接走向停车场。

大约半小时后，在候车室等候的旅客开始走上站台，登上同一列车，终点站是蒙巴萨站。8号车厢乘务员西尔维娅·齐巴拉克已在蒙内铁路工作约3年。她告诉记者，自己之前做销售员，后来加入了蒙内铁路。“越来越多的人选择蒙内铁路出行，尤其是周末，列车车厢都是满员状态。”她说。

“安全、快捷、舒适及廉价等特点的标轨铁路旅客列车服务成为肯尼亚民众出行的首选交通工具，”负责蒙内铁路运营的非洲之星铁路运营公司总经理李久平说，“蒙内铁路旅客发送人数始终保持稳定增长，尤其抓住客流旺季和节假日增开客运列车，当前客运运力已突破日均1万人次，客运高峰时期，更是一票难求。预计2021年全年旅客发送人次将达200万人次，创历史新高。”

李久平说，公司根据当地民众出行特点及时调整客车组织，制定满足旅客出行的大客流方案，保证节假日铁路运力供应，客运数据持续向好。他说，公司还增开了两列“夕发朝至”旅客列车，使得内罗毕和蒙巴萨两城之间出行更加便捷。

他说，尽管受新冠肺炎疫情影响，2021年蒙内铁路旅客发送总人次仍呈稳定增长势头，蒙内铁路货运量也呈逐年上升趋势。蒙内铁路于2017年开通，当年运送旅客69.9万人次，发送货物约1.3万个标准集装箱。

李久平说，今年日均开行17列货物列车，截至10月31日，发送38.2万个标准集装箱，同比增长8.6%，自开通以来，累计发送货物148.09万个标准集装箱。

李久平说，新冠肺炎疫情暴发之后，肯尼亚政府实施了全国宵禁和部分郡县封城政策，蒙内铁路旅客列车受疫情影响停运数月，但非洲之星全力确保蒙内铁路货运24小时不间断运输，除正常到港货物外，还增运散装粮食、防疫物资以及其他生活必需品的运输，源源不断地把防疫和生活物资运往东非腹地，助力当地抗击疫情。

他说，蒙内铁路高效、快捷的铁路运输方式已得到市场认同。在保持蒙巴萨港集装箱基础货源前提下，非洲之星新增了粮食、水泥熟料、化肥等非集装箱货物的运量；大力开发货运新产品、散粮集装箱专列、超长编组集装箱列车、双层集装箱列车等，货运新产品得到了货主广泛好评和认可。

肯尼亚交通与基础设施部长詹姆斯·马查里亚在蒙内铁路开通两周年庆祝仪式上说，蒙内铁路对改善民生起到了积极影响。

马查里亚说，对肯尼亚民众来说，蒙内列车服务提供了新的就业岗位以及学习技能的机会，同时也帮助解决了制约肯尼亚发展的交通运输瓶颈，为肯尼亚旅游、农业和制造业等产业注入了活力。

据介绍，非洲之星目前有中肯员工2348人，其中肯方员工1898人，包括列车长等52个岗位全部由肯方员工独立作业。

此外，蒙内铁路运营方不遗余力推进技能培训。姆布瓜是蒙内铁路上一名火车调度员，蒙内铁路通车后不久就加入了运营行列。在他看来，来自中方的技术转移是蒙内铁路运营良好的关键，并对年轻同事职业发展和个人生活产生了持久影响。在去年举行的蒙内铁路安全运营1000天表彰会上，姆布瓜作为27名技能竞赛一等奖获得者之一受到表彰。同时，10名安全卫士和10名优秀中方导师也获得表彰。

姆布瓜感激地说：“培训和指导拓宽了我的视野，为我的职业发展奠定了扎实基础。”他曾到中国参加培训，学习铁路技术、安全管理和客户关怀等。

作为蒙内铁路首批招募的女司机，包括康西在内的7名肯尼亚姑娘于2017年1月赴中国陕西宝鸡铁路技师学院培训了50天，熟悉并掌握了中国生产的内燃机车结构和工作原理等。回到肯尼亚，康西在实践中继续学习。从沿铁轨检查火车，到操控驾驶室仪表盘等，中国师傅杨明对康西可谓倾囊相授。“我从他身上看到了中国人稳重、细致、善良的品质。”康西说。除了专业技能突飞猛进，康西的中文水平也已经达到汉语水平考试四级，并成功晋升为指导司机，负责培训新一批学员。

蒙内铁路连接东非第一大港口蒙巴萨和肯首都内罗毕，于2017年5月31日开通。铁路全长约480公里，是肯尼亚独立以来建设的首条铁路，是一条采用中国标准、中国技术、中国装备建造的现代化铁路。

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