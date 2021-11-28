新华社开罗11月28日电 通讯：实现标准体系“软联通”——中企埃及承建项目积极探索融合发展

新华社记者吴丹妮 陈杰菲

11月的开罗清晨轻风阵阵。头戴安全帽、身穿反光背心的中国和埃及建筑工人快速步入市区内著名的“城市之星”综合体，开始一天的工作。

“尽管我们的语言、文化以及建筑经验、施工工艺有所不同，但工程进展十分顺利。”“城市之星”综合体办公楼内，埃及六角项目与建筑管理咨询公司主席艾哈迈德·谢尔比尼对中埃双方合作赞赏有加。

开罗“城市之星”是集商场、酒店、公寓、写字楼为一体的大型综合体，建成几十年来人气很旺。2021年初，中国化学工程第十六建设有限公司（简称“十六化建”）承接了“城市之星”翻新装修工程，让这家“老字号”焕发新的活力。

“与大型基础设施建设项目不同，此次工程的要求主要集中在布局设计、内部装饰、家具翻新等方面，考验的是‘软实力’。”十六化建国际部部长瞿鹏在项目现场告诉记者，团队希望把中国人对建筑设计的理解和先进工艺更多地留下，实现与当地标准体系的“软联通”。

记者在项目现场看到，来自中国的装饰材料、灯具等陆续入场，中国工人带领埃及工人一起实施全流程翻新作业。

“从中国购进的材料质量上乘，价格合理，不仅缩减了成本也得到了设计师的认可。”谢尔比尼说，中国公司在充分尊重埃及本土建筑标准和审美要求的基础上优化设计方案，推荐建筑材料，这是双方合作顺利的原因所在。

信任的种子一旦播下，便会开出美丽的花朵。谢尔比尼推动与十六化建开展了更多合作，“沙姆沙伊赫城市之星大型综合体”项目顺利上马。该项目总占地面积7.5平方公里，背靠西奈山，面朝红海，瞿鹏的团队负责一期工程内两家酒店共计800间客房、690套公寓的内部装修，预计2023年6月完工。

沙姆沙伊赫是埃及久负盛名的红海海滨城市，也是埃及的旅游名片，每一个新项目都受到当地政府和公众的关注。

“因地制宜、取长补短，中埃员工在项目中通过相互学习强化专业技能，收获很大。”碧蓝色的人工潟湖旁，“沙姆沙伊赫城市之星”项目经理朱永龙告诉记者，在现场实际施工中，中方团队始终采取“兼容并包和而不同”的态度，不断沟通协商，使双方标准体系更好对接相融。

例如，埃及本地机械、电气、管道专业的配管布线横平竖直、外观好，但在结构混凝土浇筑外观及结构质量则相对粗糙。中方团队发现这一情况后积极肯定了埃方配管布线工艺，同时推荐了中国在结构混凝土浇筑方面的施工工艺，在达到美观的同时省略了部分工序，大大节省了施工成本。

43岁的拉尼娅·阿尼斯已在建筑行业从业9年，经验丰富。今年4月她加入“沙姆沙伊赫城市之星”项目团队，是朱永龙的翻译和助手。面对紧张的工期，拉尼娅表示有信心和中国伙伴一起用中国速度、中国质量完成这一项目。

“埃及建筑行业正在蓬勃发展，我们需要不同国家、不同文化背景的企业参与进来。”谢尔比尼说，从埃及新行政首都到“城市之星”，埃中两国未来在建筑行业定会有更深入的联通与合作。（参与记者：闫婧）

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