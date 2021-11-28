今年是中国加入世界贸易组织20周年。尼日利亚资深经济媒体人、《非洲中国经济》杂志总编艾梅乌（Ikenna Emewu）认为，中国加入世贸组织20年来，对世界经济贸易产生了重要影响，发挥了重要作用。

艾梅乌长期从事经济新闻观察与报道，他通过中国加入世贸组织20年来占世界贸易额比重的大幅增长等一系列数据分析认为，中国的加入对世贸组织产生了巨大的影响，而世贸组织过去20年间对中国经济也产生了积极影响。中国获得市场准入资格也使其对国际贸易作出更大贡献，中国的加入既有利于世贸组织，也有利于中国。

加入世贸组织20年来，中国国内生产总值（GDP）占世界比重增加到超过17%，成为全球第二大经济体、第一大货物贸易国，利用外资稳居发展中国家首位。艾梅乌认为，中国加入世贸组织以来，对世界经济贸易发挥了重大作用，“中国庞大而充裕的市场帮助世界从2008年经济大衰退的冲击中恢复过来。值得祝贺的是，作为世贸组织的重要成员，中国对这一组织充满信心，也真正成为其遵守世界贸易规则的核心成员。”

在艾梅乌看来，中国帮助尼日利亚等非洲国家实现工业化，也有助于让世贸组织鼓励非洲国家在非洲区域贸易的基础上，将来更好地面对世界市场。他认为，“世贸组织应鼓励非洲国家在非洲大陆自贸协定的平台或框架下工作，以帮助、鼓励和促进非洲国家内部的贸易。包括尼日利亚在内的非洲国家应该首先走拓宽区域内产品贸易之路，然后再把目光投向更大的世界市场，因为当前非洲还没有足够的产品生产能力。这也是我要赞赏中国在帮助非洲工业化方面所做努力的原因。”（总台记者 王新俊）

来源：央视新闻客户端

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