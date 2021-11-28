人民网讯 11月24日，中国儿童少年基金会“新家长学院/全国网上家长学校”微信服务号正式上线。“新家长学院/全国网上家长学校”公益项目由中国儿童少年基金会携手有关单位共同发起，通过打造优质家庭教育新媒体教育平台，提供科学、实用的线上家庭教育公益课程。当天，中国儿童少年基金会与新华社CNC联合举办的主题访谈视频在新华社客户端播出。

中国儿童少年基金会副理事长、秘书长朱锡生介绍， “新家长学院/全国网上家长学校”APP已于去年12月29日上线试运行，得到了广大家长的积极反馈和充分认可。“新家长学院/全国网上家长学校”微信服务号是APP平台的重要补充，让广大家长可以通过多种端口参与新家长学院的线上学习。“新家长学院/全国网上家长学校”平台聚焦家庭教育立德树人根本任务，组织权威专家对课程进行认真地梳理、把关，并在课程的丰富性、实用性方面进行了多方拓展。他表示，下一步“新家长学院／全国网上家长学校”将牢记为党育人、为国育才使命，围绕贯彻落实《家庭教育促进法》，更好地发挥公益平台优势，进一步联动各地妇联和专业机构的优势力量，形成线上线下工作合力,更多地关注农村留守儿童、困难儿童家庭、特殊儿童家庭等，提供更有针对性的家庭教育指导，让所有家庭和儿童都能感受到党和国家的温暖，把科学实用的家庭教育资源传递到千家万户。

中华女子学院党委书记、法学教授李明舜表示，当前我国进入新的发展阶段，人口结构也在不断变化，我们要树立新时代的婚姻家庭观，完成立德树人根本任务，建设均衡的覆盖城乡的家庭教育指导服务体系,引导广大家庭形成正确的价值取向。

家长代表郭丹梅女士结合自己的育儿经验，深有感触地说：“家庭建设是家长和孩子共同成长的过程，家长的言传身教至关重要，孩子的每一个反馈对家长也是一种反观。作为一名家庭教育社区志愿者，非常渴望在新家长学院平台上得到专业指导，提升社区家庭教育指导能力，把爱和力量正向有序地传递给更多家长。”

据悉，“新家长学院/全国网上家长学校”微信服务号已经有2095节课程，近期还将陆续上线2600节较高质量音视频课程，不断满足广大家长对家庭教育课程的需求。

(责编：王禹蘅、常红)