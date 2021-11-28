新华社开普敦11月27日电 通讯：为了非洲的绿水青山——中非清洁能源合作助推非洲绿色转型

新华社记者吕天然 张改萍 黎华玲

南非中部德阿地区的山地上，一座座中国制造的白色风机昂然伫立。劲风吹过，风机叶片徐徐转动，通过南非国家电力公司向千家万户供电。

这是由中国龙源电力集团南非公司运营的德阿风电项目，也是中国国有发电企业在非洲首个集投资、建设、运营为一体的风电项目。据龙源南非公司副总经理赵明明介绍，项目每年发电量超过7.5亿千瓦时，相当于节约20多万吨标准煤，减排二氧化碳70多万吨。项目还通过全球碳交易市场出售碳排放量，实现了环境和经济的双重收益。

“能在可再生能源企业工作，我感到十分骄傲，为减少污染，我们需要可再生能源。”南非籍项目现场负责人范·特纳在项目现场告诉新华社记者，这样的可再生能源合作不仅有利于深化南非同中国的关系，还能创造就业岗位，造福当地民众。

当下，全球各国加紧应对气候变化，非洲国家同时还面临着发展模式向绿色转型的课题。中国和非洲国家的清洁能源合作已有数十年历史，近年来多座由中方投资或提供资金支持的电站已经或即将投入运营。

在乌干达北部，白尼罗河下游，中国水利水电建设集团公司（中国水电）总承包的卡鲁玛水电站已进入建设收尾阶段。

时任乌干达能源和矿产开发部长的玛丽·基图图曾告诉新华社记者，以前因水电供应不足，乌干达不得不使用火力发电，如今，政府正大力推广和发展可再生能源。

作为乌干达目前在建的最大水电站，卡鲁玛水电站装机容量60万千瓦。项目副总经理李季说，电站建成后，将为当地提供持续、稳定的电力供应保障。

由于地处拥有丰富动植物资源的穆奇森瀑布国家公园附近，卡鲁玛水电站从前期设计到实际建造，都充分考虑了对环境敏感区的保护，例如，设计人员在拦河大坝专门设置了鱼类洄游道，以减少对鱼类的影响。“我们希望在促进乌干达发展的同时，最大程度保护这里的绿水青山。”李季说。

肯尼亚东北部加里萨郡，地处干旱炎热的沙漠地带，密集排列的太阳能板组成了中企承建的东非最大的加里萨光伏发电站。据了解，该电站年均发电量超过7600万千瓦时，可满足约7万户家庭、38万人用电需求。

凝聚着中国建设者智慧和汗水的光伏发电站，不仅让加里萨居民摆脱了经常停电的困扰，还极大促进了当地工商业发展，创造了大量就业机会。

肯尼亚国际关系问题专家卡文斯·阿德希尔说，加里萨光伏发电站极大地推动了肯尼亚可再生能源发展。在低碳、可持续发展的道路上，中国始终与非洲各国并肩前行，是非洲大陆可再生能源开发的重要合作伙伴。与此同时，受益于中国推动下的国际资本流动、技术和知识转移，非洲实现绿色转型的进程正在加快推进。（参与记者：曹凯）

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