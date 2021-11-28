人民网伦敦11月27日电 （余颖）11月27日下午，英国首相鲍里斯·约翰逊召开紧急新闻发布会，宣布更严格的入境要求，并重新要求强制佩戴口罩。

27日，英国报告确诊两例新型变异毒株感染者，正在努力追踪过去两周来自南非的9000多人。专家警告，至少在两周内不会知道该病毒的传染性有多强，并且可能在长达六周的时间内不知道它对新冠患者住院率和死亡率的影响。

鲍里斯·约翰逊在发布会宣布，为控制最新变异毒株的进一步传播，所有人在公共交通和商店等室内封闭环境中都要强制佩戴口罩，细节将在下周公布。所有入境英国的旅客，无论疫苗接种情况如何，均需进行第二日的核酸检测；所有旅客都必须自我隔离，直到收到阴性核酸检测结果。继26日南非、纳米比亚等六个国家被添加到英国的旅行红色名单后，28日起将增加安哥拉、莫桑比克、马拉维和赞比亚四国。

鲍里斯强调，接种加强针疫苗是至关重要的。“我们尚不确定现有的疫苗对奥密克戎变异毒株的有效性如何，但我们有充分的的理由相信疫苗至少会提供一定程度的保护。英国政府开始实行‘加强针助推器计划’，预计在未来3周之内进行600万次疫苗接种。”

至于英国是否越来越接近下一次封锁，鲍里斯称，目前的措施看起来是足够的，但由于目前对新型变异毒株的认知非常有限，官方将会在3周内再次审核数据，进行封锁措施的调整。

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