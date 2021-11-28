人民网华盛顿11月27日电 （记者李志伟）11月27日，中国驻美国大使秦刚、俄罗斯驻美国大使阿·安东诺夫在美国《国家利益》杂志网站发表联合署名文章《尊重各国人民民主权利》。文章指出，美国将在线上主办“民主峰会”，其自行决定谁能参会、谁不能参会、谁是“民主国家”、谁不是，是典型的冷战思维，将在世界上煽动意识形态对立和矛盾，制造新的分裂。这种趋势与现代世界的发展相矛盾，它不可能阻挡全球多极化架构的形成，但可能干扰这一客观进程。中国和俄罗斯坚决反对。中国和俄罗斯呼吁停止在“价值观外交”的旗号下挑动隔阂与对立。

中俄两国大使在联合署名文章中指出，和平、发展、公平、正义、民主、自由是全人类共同价值。民主不是哪一个或一小撮国家的专利，而是各国人民的权利。实现民主的形式有多种，不存在放之四海而皆准的模式。对民主最基本的判断标准，就是看人民是否有广泛参与国家治理的权利，人民的诉求能否得到回应和满足，人民有没有获得感和满足感。“如果人民只有投票时被唤醒、投票后就进入休眠期，只有竞选时聆听天花乱坠的口号、竞选后就毫无发言权，只有拉票时受宠、选举后就被冷落，这样的民主就不是真正的民主。”

文章介绍说，中国的社会主义民主政治，是全过程、最广泛的人民民主，体现人民意志，符合中国国情，得到人民拥护。实践证明，中国全过程人民民主在中国行得通、很管用。中方倡导构建人类命运共同体，各国生活在同一“地球村”，大家的事情大家要商量着办。俄罗斯是民主联邦制的法治国家，实行共和政体。民主是俄罗斯政治制度的基本原则。俄罗斯的议会制度传统可追溯到100多年前。俄罗斯的政治制度正在稳步发展，需要一个稳定、平静的环境来确保人民的权益。

文章强调，民主不仅应体现在国内治理上，还应体现在国际关系中。真正有民主精神的政府都会支持国际关系民主化，而不是在国内提倡“民主”、在国际上推行霸权，在国内呼吁“团结”、在国际上制造分裂。

——以打击腐败、促进民主价值观或者保护人权为借口干涉他国内政，阻碍他国发展，动辄挥舞制裁大棒，甚至侵犯他国国家主权、统一和领土完整，显然是反民主的。

——通过“颜色革命”、政权更迭，甚至动用武力等非法手段输出本国制度，显然是反民主的。

——唯我独尊、本国优先、霸权主义和单边主义的做法，显然是反民主的。

——将意识形态作为打压他国、推行地缘战略的工具，追求自身绝对安全，制造分裂和对抗，显然是反民主的。

——侈谈“基于规则的国际秩序”，避谈联合国和国际法，以小集团规则取代国际规则，是修正主义，显然是反民主的。

文章强调，世界上层出不穷的战争和动荡一再证明，对外推广“民主”，将自己的制度和价值观强加于别国，严重破坏国际及地区的和平、安全与稳定。轰炸南联盟、军事干涉伊拉克、阿富汗和利比亚，以及所谓“民主改造”都贻害无穷。各国应将主要注意力放在办好自己的事情上，而不是对他国指手画脚。

秦刚与安东诺夫在文章中强调，在国际社会面临诸多全球性挑战之际，各国迫切需要加强协调与合作，共同推动人类进步事业。中国和俄罗斯呼吁停止在“价值观外交”的旗号下挑动隔阂与对立，各国之间践行相互尊重、合作共赢的国际关系理念，推动不同社会制度、不同意识形态、不同历史文化、不同发展水平的国家和谐共处。

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