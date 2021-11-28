营员的学汉语习作展示。中国驻哥伦比亚使馆供图

人民网里约热内卢11月27日电 （记者吴杰） 11月27日，2021年“尝新·畅心·敞心”中国美食之旅哥伦比亚大学生汉语桥线上夏令营圆满落幕。中国驻哥伦比亚使馆临时代办徐伟、文化参赞朱晓燕，天津职业大学校长刘斌，天津外国语大学副校长李迎迎，哥伦比亚塔德奥大学国际处长兼孔子学院外方院长帕雷德斯、中方院长王瑜琴出席开闭营仪式。夏令营授课教师团队和来自哥伦比亚115所高校的250名大学生参加了为期两周的活动。

徐伟表示，中国很美，美在历史；中国很美，美在灿烂文化；中国很美，美在舌尖。新冠肺炎疫情阻挡了大家赴华亲历中国、品尝美食的脚步，但线上展示的瑰丽风光、多彩习俗、异地风情、美妙音乐，一定会带来不一样的文化“大餐”。

李迎迎表示，天津外国语大学为营员设立了三大教学模块，分别侧重给营员带来舌尖上的愉悦、与中华美食相关的语言教学、营员与专家的沟通互动，使营员掌握相关美食汉语，提高汉语交际能力，实现美食体验和汉语学习双丰收。

刘斌表示，天津职业大学组织烹饪精英团队，为哥伦比亚营员准备了底蕴深厚的中国饮食文化理论和简便易学的烹饪技艺演示课程，使营员易于实操实践，促进中哥美食交流互鉴。

朱晓燕表示，新冠肺炎疫情前，哥伦比亚每年有近千名学生赴华参加各类汉语夏令营。现在，借助线上教学模式，汉语夏令营活动日益丰富多彩，为中哥两国文明互鉴，走出了一条新路。

帕雷德斯表示，衷心感谢中国驻哥伦比亚大使馆、天津外国语大学及天津职业大学的大力支持。新冠肺炎疫情之下，孔子学院将不断推出更多更精彩的汉语教学及文化体验活动，满足哥伦比亚大学生渴望了解中国、学习中国文化的需求。

丰富多彩的夏令营活动，使哥伦比亚营员看到了中国菜的食材考究、刀工细致、火候精准，还对中国五千年饮食文化、烹饪技艺、视觉艺术、养生哲学、地域风貌、生活礼仪、餐饮习惯和饮食传承有了一定了解。每位营员都交出了自己的汉语作业及美食作品。营员卡塞雷斯说：“非常感谢给我们提供这个平台，帮我们了解中国文化，受益匪浅，非常开心。”

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