新华社万象11月28日电 专访：老中铁路将助力老挝经济实现新发展——访老挝总理顾问、老挝国家工商会副会长瓦莉

新华社记者章建华

修建老中铁路是老挝和中国互利合作的决策，将给老挝带来很多商机，助力老挝经济实现新发展，老挝总理顾问、老挝国家工商会副会长瓦莉·韦萨蓬在中老铁路即将建成通车之际接受新华社记者专访时说。

“我本人有幸在老挝国会闭幕后试乘了老中铁路火车，真是一个历史性时刻。”老挝第九届国会第二次会议11月17日闭幕后，瓦莉和其他老挝国会代表第一次坐上“澜沧号”动车组，往返首都万象和北部旅游城镇万荣。

“外观尤其屋顶是老挝风格，装修融合了老挝和中国的文化，符合老中铁路的特色，建设得很漂亮。”瓦莉对车站的设计表示满意。

瓦莉说，借着老中铁路开通，各国旅游者都想来体验。如今的旅游者很多是一边工作一边旅行，所以老挝的旅游从业者也要与时俱进，适应游客的新需求，抓住铁路带来的商机吸引更多回头客。

“我认为生态农业是一个机会，”瓦莉说，“很多来自中国、泰国的投资者想在老挝种植产品出口，因为市场真的很大。我们应该做有机产品，不许用化肥，价格可以卖高一点。让老挝保护好土地，也为游客来了能吃到干净的食物、享受清新的空气。”

“另外就是轻工业，有些产品在我们这里没有原料，但我们可以在这里加工、组装，然后出口，经由铁路运出去，”瓦莉说，“想跟中国有贸易往来的，或者想把产品出口到周边国家市场甚至经由中国到欧洲的投资者，都可以来老挝设立工厂。老挝也在努力完善投资促进法，让投资更便捷。”

她认为，老中铁路使老挝的地理位置优势凸显，包括金融和医疗在内的产业都可以在老挝找到发展机会。老挝是个小国，但一些周边国家是较大的经济体，所以老挝将提供最佳投资机会。

中老铁路是中国“一带一路”倡议与老挝“陆锁国变陆联国”战略对接项目。其中，老挝段北起老中边境口岸磨丁，南至老挝首都万象，全长400多公里。工程于2016年12月全面开工，计划2021年12月建成通车。中老铁路全部采用中国管理标准和技术标准建设，设计时速160公里，为电气化客货混运铁路。

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