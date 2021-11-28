新华社内罗毕11月26日电 专访：非中合作前景光明——访非盟委员会前副主席姆文查

新华社记者丁蕾

“非洲同中国的合作前景光明。非洲国家应坚定不移地推动与中国的合作，将双边关系推向更高水平。”非洲联盟委员会前副主席伊拉斯塔斯·姆文查日前在肯尼亚首都内罗毕接受新华社记者专访时说。

姆文查高度评价非中合作取得的累累硕果。他说，在中非合作论坛等机制带动下，近年来，非中经贸合作迅猛发展，人文交流更加频繁；展望未来，非中关系有望进一步加强，双边发展合作前景广阔、大有可为。

姆文查表示，希望非中进一步加强在抗击新冠疫情、疫后重建、基础设施建设、数字技术、人力资源、工业化、包容性增长、减贫、粮食安全、气候变化以及和平安全等领域的合作。

“中国人常说：要想富，先修路。事实证明确实如此。”姆文查指出，基础设施落后仍是制约非洲经济社会发展的瓶颈之一。近年来，基础设施建设是非中经贸合作的重点领域，中国一直是非洲基础设施发展的重要支持者，也是目前非洲基础设施项目主要融资方。

姆文查说，新冠疫情给全球带来严重冲击，非洲也面临严重供应短缺。中国凭借强大的疫情防控能力快速复产，为非洲国家抗击疫情和疫后重建提供了重要支持。

随着中国快速发展、中非合作不断加强，一些不怀好意的西方势力希望通过炒作“中国威胁论”等遏制中国发展，挑拨中非关系。对此，姆文查说：“非洲需要投资和贸易，这些杂音只想阻止中国，却不为非洲提供解决方案。只要看看即将举行的中非合作论坛部长级会议，你就会发现非洲国家领导人并不会被这些杂音干扰。我相信，从长远来看，事实会证明一切。”

当下，世界正经历百年变局和世纪疫情，单边主义、保护主义抬头，全球面临气候变化、经济衰退等挑战。姆文查认为，在此背景下，中国提出的“全球发展倡议”对非洲乃至全球都至关重要。在他看来，合作与对话是解决全球性问题的最佳方式。“为了全球和平与发展，我们所有人都应肩负起共同责任。”

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