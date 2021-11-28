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首批大型设备抵达中企承建的玻利维亚穆通钢厂

2021年11月28日09:26 | 来源：新华网
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　　新华社利马11月26日电（记者郝云甫）拉巴斯消息：玻利维亚政府26日在东南部城市苏亚雷斯港举行仪式，迎接中国中钢集团公司承建的穆通钢厂项目首批大型设备抵达。玻利维亚总统阿尔塞等人出席现场仪式。

　　当天，50辆卡车装载着近千吨钢结构设备抵达苏亚雷斯港，这标志着项目正式进入现场设备安装阶段。

　　阿尔塞总统在致辞中表示，这批设备运抵当地标志着穆通项目即将成就当地钢铁工业梦想。穆通钢厂建成后将成为玻进口替代计划之一，将首先满足玻国内市场需求，极大改变钢材完全依赖进口的现状。玻中坚定友好合作，拥有共同发展理念。玻方开展对华合作将促进玻经济发展，感谢中国提供的帮助。

　　出席仪式的中国驻玻利维亚大使黄亚中表示，穆通是玻利维亚未来的工业之都。穆通钢厂不仅代表玻工业化未来，也代表中玻两国友谊。自玻利维亚新政府成立以来，双边关系升至新高度。今年初，中玻两国元首进行友好对话，双方就两国未来系列战略合作达成一致。中方坚定不移地支持玻政府工业化发展道路。相信在双方紧密合作下，项目能如期完工、尽早投产，创造经济效益，助力玻经济复苏和冶金工业发展，为玻人民带来实实在在的福祉。

　　穆通铁矿是世界上最大的单体铁矿，总储量约为500亿吨。穆通钢厂是玻建国200周年计划中实现经济多元化和工业化的重点项目，也是中玻重要产能合作项目。

(责编：刘洁妍、杨牧)

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