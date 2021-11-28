新华社基辅11月27日电（记者李东旭）据乌克兰国家边防局网站27日消息，作为强化边境管控特别行动的一部分，乌边防部队当天在乌东北部与白俄罗斯接壤的切尔尼戈夫州举行了演习。

消息说，乌边防部队及预备役人员在切尔尼戈夫州的4个边防辖区进行了同步演习。

25日，乌边防部队在与白俄罗斯接壤的日托米尔州也进行了类似演习。

为应对邻国白俄罗斯的难民危机，乌执法部门23日启动加强乌白边境管控的联合行动。乌内务部说，国家边防局、国民警卫队、警察和武装部队将共同参加此次联合执法行动，使用无人机和其他装备对可能发生的非法越境行为实施监控。此外，执法部门还将在乌白边境附近的口岸、高速公路、铁路、公交车站和居民区加强巡逻和安全检查。

乌克兰北部与白俄罗斯接壤，两国边界长达1000公里左右。

近期，数以千计的难民试图从白俄罗斯进入波兰、立陶宛等欧盟国家，最终前往西欧，其中多数人来自中东地区。波兰等国强化边境管控，大量难民滞留边境。波兰等国指责白俄罗斯策划这场危机，以此报复欧盟对白俄罗斯施加的制裁。白方则表示，制裁使白俄罗斯无法控制局势。

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