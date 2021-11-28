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科威特宣布暂停与南非等非洲9国直航航班

2021年11月28日09:25 | 来源：新华网
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　　新华社科威特城11月27日电（记者王薇　聂云鹏）科威特政府27日宣布，将暂停与南非等9个非洲国家的商业直航航班，以防范南非等国近日报告的新冠病毒新型变异毒株输入。

　　科威特政府当晚在一份声明中说，为防范新冠病毒新型变异毒株输入，将自28日起暂停与南非、纳米比亚、博茨瓦纳、津巴布韦、莫桑比克、莱索托、斯威士兰、赞比亚和马拉维等9个非洲国家的商业直航航班，但货机除外。

　　声明说，从这些国家直飞或经第三国前往科的非科威特籍人士将被禁止入境，除非他们入境前在第三国停留至少14天；从这些国家返科的科威特籍人士入境后须集中隔离7天，并在入境时和入境第六天进行新冠病毒核酸检测。科威特政府还呼吁本国公民现阶段避免前往上述国家的非必要旅行。

　　包括南非在内的一些国家近日报告了新冠病毒新型变异毒株B.1.1.529，世界卫生组织26日将其列为“需要关注”的变异毒株，并以希腊字母“奥密克戎”（Ο）命名。为防范这一新型毒株入境和扩散，多国对非洲南部地区的航班和旅客实施入境限制，并升级防控措施。

(责编：刘洁妍、杨牧)

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