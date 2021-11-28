新华社金边11月27日电（国际观察）亚欧首脑会议唱响多边主义强音

新华社记者吴长伟 毛鹏飞

由柬埔寨主办、为期两天的第十三届亚欧首脑会议26日落下帷幕，与会领导人重申亚欧伙伴关系的重要性，强调要加强对话和行动导向的合作，应对国际和地区挑战，特别是应对新冠疫情。

分析人士指出，今年是亚欧会议成立25周年。25年来，亚欧会议成员政治互信不断提升，交流合作持续深化。当前国际局势深刻演变，新冠疫情肆虐，世界经济曲折复苏，热点问题此起彼伏，本次会议向世界发出“强化多边主义，促进共同增长”的声音，具有重要的现实意义。

支持多边主义

亚欧会议是亚欧两大洲之间对话与合作的主要平台，53个成员人口占世界总人口近六成，经济总量占世界一半，贸易总量接近全球七成，成员之间强化多边合作对世界发展具有重大意义。本次首脑会议上，各方都表达了对多边主义的支持。

主持会议的柬埔寨首相洪森表示，在后疫情世界中，需要进一步加强亚欧伙伴关系，以强化多边主义，促进可持续和可共享的全球增长。欧盟委员会主席冯德莱恩也表示，各方需要加强多边主义，共同重建一个更可持续和更公平的世界。

11月26日，柬埔寨首相洪森（中）在金边参加第十三届亚欧首脑会议闭幕会。（新华社发）

会议发表的主席声明说，与会领导人强调，应对国际和地区挑战，迫切需要各国维护以联合国为核心的国际体系、以国际法为基础的国际秩序，要合作维护和平与安全、促进包容与可持续发展，推动保护人权，加速实现可持续发展目标。

柬埔寨皇家科学院国际关系研究所所长金平认为，此次会议为多边主义注入活力，有利于维护世界和平稳定，推动实现可持续、包容、有韧性的后疫情时代复苏。

欧洲科学与艺术学院教授阿西姆·库里亚克说，没有人能够独自应对全球挑战，因此亚欧之间的合作非常必要。法国国家科学研究中心研究员雷米·埃雷拉也表示，欧亚之间建立广泛的合作关系既符合人们的期待，也是世界和平与发展不可或缺的条件。

共促疫后复苏

原定于2020年召开的第十三届亚欧首脑会议因新冠疫情影响被推迟到今年。作为疫情下召开的一次重要国际会议，疫情后的社会经济复苏成为会议的一个重要议题，会议还通过了《后疫情时代社会经济复苏金边宣言》。

洪森表示，亚欧国家需要加强团结，坚持以多边机制解决各方面问题，加快社会经济互联互通，推进可持续和包容性发展议程。他呼吁亚欧国家更加重视支持多边贸易体制，进一步促进两大洲的贸易合作。

10月14日，工作人员在印度尼西亚巴厘岛的机场内待命。（新华社发，比兴拉辛摄）

柬埔寨贝尔泰国际大学教授约瑟夫·马修斯表示，新冠疫情的影响已经波及人类社会方方面面，恢复过程将漫长且艰难。这次首脑会议突出集体行动，以更有效的方式促进多边主义，坚定推进疫后恢复。

联合国日内瓦办事处总干事瓦罗瓦娅说，像流行病这样的情况需要多边反应和全球办法，而不是单兵作战。

分析人士指出，在近年来保护主义、单边主义抬头的背景下，本次会议展现出亚欧国家坚持多边主义、共同抗击疫情的决心，对实现世界经济复苏、促进可持续包容发展具有重要意义。

期待中国作用

中方在本次会议上指出，应坚持多边主义，优先保护人民健康安全，坚持绿色发展，坚持互利共赢，坚持交流互鉴。中方呼吁亚欧国家继续秉持相互尊重、平等相待、合作共赢的精神，携手打造共同发展、共同繁荣的强劲引擎，共创亚欧合作新局面、共迎亚欧各国新未来。

金平表示，中国在推动多边主义和合作共赢、促进包容可持续增长、抗击新冠疫情方面发挥了至关重要的作用。

马修斯说，中方在此次会议上表达了对亚欧两大洲事业和议程的坚定支持，体现了中国对多边主义、包容性发展、数字化互联互通以及亚欧基础设施建设的承诺。

3月19日，中欧班列（渝新欧）十周年纪念专列在重庆团结村站等待发车。（新华社记者 唐奕 摄）

互联互通也是本次会议的一个重要议题，会议还通过了成果文件《亚欧会议互联互通前进之路》。分析人士指出，中国已通过共建“一带一路”为促进亚欧互联互通做出巨大贡献，亚欧国家对中国在这一领域的作用充满期待。

马修斯表示，中国将在后疫情时代继续发挥非常重要的作用，相信中国将成为两大洲经济复苏、基础设施建设、包容性发展和互联互通的重要推动力量。（参与记者：李骥志、李学军、邢建桥、徐永春、孙晓玲、许凤、聂晓阳）

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