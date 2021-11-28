新华社北京11月27日电 题：大使“带货”让世界感知魅力中国

新华社记者李蓉

就在海外开启购物季之时，多位外国驻华大使直播带货的火爆场面引发热议。“5、4、3、2、1”倒数结束，卢旺达驻华大使推销的数千斤咖啡豆、斯里兰卡驻华大使代言的锡兰红茶一上架就“秒空”。中国市场巨大消费能力让外国友人赞叹。

大使作为一个国家在华全权代表，走进直播间与中国消费者直接互动，体现了各国对中国市场的高度重视和拓展双边经贸往来与人文交流的良好心愿。去年以来，贝宁、埃塞俄比亚、南非、坦桑尼亚、乌拉圭、萨尔瓦多等国驻华大使纷纷进入直播间为本国产品“带货”，不少大使从最初的好奇、忐忑到热情高涨，迅速爱上“带货”，不断担当本国商品“代言人”。他们在拉近各自国家与中国消费者距离同时，也为本国商品赢得了巨大商机。

来自巴基斯坦的哈比（右）在位于上海绿地贸易港的商铺内向顾客讲解盐灯的特点和制作过程（2021年9月7日摄）。中国国际进口博览会向世界各国展现了中国市场所蕴含的巨大潜力，越来越多的国外客商乘着进博会的“东风”来投资创业，希望将他们的商品带进中国并得到市场的认可。新华社记者方喆摄

大使们“秒空”式带货让世界感受到中国市场消费升级的巨大潜力。无论是乌拉圭的乳制品和紫水晶，还是萨尔瓦多的精品咖啡豆，来自海外的诸多高质量产品和服务，不仅更好满足了中国消费升级的需求，也激发了中国消费市场的增长潜能。直播电商作为创新的商业模式，在中国实现爆发式增长，销售规模在网络零售中的占比不断攀升。5G、智慧物流、大数据等科技创新和商业生态创新，正在催生新平台、新业态、新模式，不仅为中国消费驱动增长提供坚实支撑，也为世界经济复苏注入强劲动力。

大使“带货”让世界直观体会到中国深化开放、与世界共享发展机遇的决心。14亿多人口，4亿以上中等收入人群使中国成为世界无法忽视的大市场。今年是中国加入世界贸易组织20周年，如今的中国承担着“世界工厂”和“世界市场”双重角色，每年进口商品和服务约2.5万亿美元，连续十余年成为世界经济增长的第一引擎。“金砖”概念首创者、高盛前首席经济学家吉姆·奥尼尔认为，未来10年，中国消费者仍将是世界最重要的经济发展因素。

大使“带货”受到热捧也为疫情中的世界带来更多暖意。疫情阴霾下，一些国家强调“本国优先”，实行贸易保护和单边主义。而中国展现大国担当，克服多种挑战，如期举行进博会、广交会、服贸会并首次举办消博会，对全球商品“买、买、买”，不仅为疫情下的各国经济增长和世界经济复苏贡献重要力量，也凸显了中国与各国风雨同舟、共渡难关的坚定信念，以及开放包容、命运与共的天下情怀。

开放合作既是推动世界经济稳定复苏的现实要求，更是促进人类社会不断进步的时代呼唤。驻华大使直播带货这个小小窗口，让世界感受中国市场的潜力与活力，领略中国人的开放胸襟，感知一个生动立体的魅力中国。携手前行，中国与世界各国必将共创一个更加美好的明天。

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