陈 涛

中捷合拍动画片《熊猫和小鼹鼠》海报。

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提起动画片《鼹鼠的故事》，相信很多观众依然记忆犹新。一只憨厚善良、幽默可爱却沉默寡言的小鼹鼠，曾迅速俘获电视机前无数孩童的心。这部经典动画的导演是捷克艺术家兹德涅克·米勒，2021年是他诞辰100周年。今时今日，重温这一动画作品，是对经典的致敬，也是对怀旧情结的满足，还可以此为契机，思考艺术的创作要旨，为动画从业者提供宝贵启示。

妙手偶得的经典形象

1921年，兹德涅克·米勒生于布拉格北郊小城克拉德诺。他从小喜爱绘画，1936年进入国家美术学校学习。毕业后，米勒进入动画工作室工作，其间学习了电影制作。1956年，他在克拉德诺附近散步时，不小心被鼹鼠打洞时扒出的泥土堆绊倒，因而获得灵感，创作出小鼹鼠这个经典的动画形象。

1957年，动画影片《鼹鼠做裤子》问世后，即获威尼斯电影节银狮奖。作为系列动画的第一部作品，《鼹鼠做裤子》中的形象较为拟人化。经过20世纪60年代《鼹鼠和收音机》《鼹鼠在动物园》等片的修改，小鼹鼠的形象逐渐固定下来，成为大家熟知的憨态可掬的样子。1974年至1975年是米勒创作的巅峰时期，他共完成12部短片，其中最具代表性的是《鼹鼠和火柴盒》和《鼹鼠是个摄影师》，它们代表了鼹鼠系列电影的最高成就。上世纪80年代后，米勒的创作进程慢了下来，1984年，他推出《鼹鼠的梦》。在这一系列动画片中，距今最近的是制作于2002年的《鼹鼠和青蛙》。

随着电视机的普及，体态可掬、眼神好奇、心肠善良的小鼹鼠风靡世界，得到全球观众的喜爱。美国宇航员安德鲁·菲斯特尔甚至将它带上太空——他乘坐着“奋进号”飞船在太空环游时，随身携带了一个毛绒小鼹鼠玩具。而根据鼹鼠系列动画改编的图书被翻译成40多种语言，畅销全球。时至今日，鼹鼠这一卡通形象已成为捷克的文化名片。

拙朴清新的快乐动画

《鼹鼠的故事》在内容和形式上力求简单，充满童真童趣，反映真善美，成为超越受众年龄的优秀动画作品。小鼹鼠内心充盈着爱与阳光，总是在笑，也会因同情心而流泪，令观众感受到质朴与善良、本真和温暖。小鼹鼠的生活虽然简单，却因丰富的想象力变得妙趣横生：它将火柴盒做成小车，从山坡上滑下来；给电话宝宝准备枕头和被子，一起度过美好的夜晚；将小动物们刷成彩色，吓跑了狐狸……动画片传递出一种“简单”的人生哲学：我们应像小鼹鼠一样，为开心的事情畅怀大笑，为感动的事情落泪哭泣，为琐细的事情耐心经营，从看似平凡的生活中获得单纯的快乐。

在艺术技巧方面，《鼹鼠的故事》一方面承袭了捷克经典儿童文艺的写实传统，另一方面又兼具幽默、夸张和抒情元素。与同时期“捷克新浪潮”的动画大师们不同，米勒的动画作品几乎不涉及任何政治元素，也未采用复杂的现代主义表现技巧，而以拙朴的面貌、童真的元素和清新的风格见长。在他的作品中，宁静优美的画面配合俏皮轻柔的背景音乐，烘托出抒情与诗意的韵味。作为前景的角色采用最简单的元素和造型，线条清晰，色彩饱满，在色调上与背景构成冷暖对比，具有鲜明的视觉冲击力。小小的黑土堆、有实体的音符、小刺猬和小兔子、盘旋的鹰……简单的视觉形象具有丰富内涵。《鼹鼠的故事》几乎没有对白，这令观众记住了小鼹鼠咯咯的笑声，而笑声原本便是全世界孩子们共同的语言。

多部《鼹鼠的故事》系列动画均创作于上世纪50至80年代，正值捷克斯洛伐克高速推进现代化的时期。当城市化和现代化的列车不可避免地驶入原本温情脉脉的小镇，生态环境遭到破坏，人与人之间的关系也悄然发生变化。艺术家们纷纷用影像表达困惑、疏离和抵抗，米勒则通过这只可爱憨厚的小鼹鼠，向人们传达博爱善良、乐观积极的精神，同时融入对于现代社会发展的诸多思考：例如《鼹鼠的梦》借由一个“牲口拉汽车”的梦境，对能源危机进行了预警，暗示人类与自然和谐共处的必要性；《鼹鼠与鹰》则讲述了鼹鼠为伤愈小鹰寻找栖息之地而一再落空的故事，对滥砍滥伐、过度开发进行了反思……通过简单的故事和温暖的画面来传达复杂严肃的议题，令观众在笑声和轻松愉悦的氛围中潜移默化地接受作品传达的思想与观念，体现出“大道至简”的艺术创作思想。

“熊猫”“鼹鼠”的不解之缘

1982年，一部《鼹鼠和泡泡糖》拉开了小鼹鼠中国之旅的序幕。当时，彩色电视尚未在国内普及，多数孩子通过黑白电视机认识了可爱的鼹鼠，它忽然从地底钻出、眨着圆溜溜的大眼睛咯咯笑的画面，深深地扎根在孩子们心里。时光飞逝，小鼹鼠的魅力并未褪色，当年的小观众们已经长大，他们的孩子成为这部系列动画片的新观众，延续着温暖的童年记忆。

2003年8月，原著图书《鼹鼠的故事》引进国内，并在十几年间接连出版50余种，销售量近300万册。2010年上海世博会期间，捷克馆中的小鼹鼠玩偶和绘本总是很快被抢购一空。2016年，由中国和捷克合拍的动画片《熊猫和小鼹鼠》在两国电视台播出，讲述小鼹鼠结识了熊猫玩偶和和，它经过长途跋涉，沿着丝绸之路到达中国四川，与和和一同玩耍、冒险的暖心故事。这是一部讲述友爱、互助和成长的动画片，不仅融入大量中国元素，也传达着对生态文明的呼唤和对生命价值的敬意，广受两国观众好评。

《鼹鼠的故事》给世界无数儿童带来快乐。这样一部洋溢着快乐生命意趣的经典作品，为今天的动漫创作提供许多启示。中国动画学会会长余培侠认为，“鼹鼠”的成功首先得益于米勒对本国动画艺术风格的延承和发展，以及对现实的观照与反思；其次，艺术家用毕生时间创作和丰富“鼹鼠”这一形象，不仅为世界动画史留下出色的作品，更创造了经典的民族文化形象。健康积极的内容、生动活泼的风格、童真童趣的韵味，是儿童动画创作最基本的标准和要求。《鼹鼠的故事》告诉我们，复杂的道理可以融于简单的形式，而真挚的快乐存在于本真的笑声中。

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《 人民日报 》（ 2021年11月28日 06 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)