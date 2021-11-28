本报布鲁塞尔11月26日电 （记者牛瑞飞）中国驻比利时大使馆与新疆维吾尔自治区人民政府25日联合举办“新疆是个好地方”视频交流会。比利时议会、工商、智库、媒体等各界人士，驻布鲁塞尔外交机构和国际组织代表，中资机构、华侨华人及留学生代表参会。

中国驻比利时大使曹忠明在交流会上致辞时表示，新疆是个好地方，西方媒体发布的涉疆谎言和虚假信息完全不符合新疆的事实真相。涉疆问题从来不是民族、宗教和人权问题，而是反恐、去极端化和反分裂问题。编造和传播涉疆谎言的人从不关心新疆民众的权利，而是将新疆作为政治操弄的工具。他希望大家通过交流会了解真实的新疆，欢迎大家到新疆走一走、看一看。

新疆维吾尔自治区党委常委玉苏甫江·麦麦提在致辞中介绍了新疆社会经济发展成就和民生现状。他说，当前新疆社会大局持续稳定向好，经济实现高质量发展，脱贫攻坚取得全面胜利，人民生活明显改善，民族团结更加巩固，各族群众的获得感、幸福感、安全感不断增强。新疆所做的一切，光明磊落、坦坦荡荡，就是为了造福新疆的各族人民，任何势力都阻挡不了新疆各族群众追求美好生活的权利，任何破坏新疆繁荣发展的图谋和行径都不可能得逞。新疆迈向现代化的进程是任何人任何势力都无法阻挡的，新疆的明天必将更加美好。

视频交流会上，来自新疆的5名群众代表通过现场连线，结合自身经历讲述了在教培中心学习培训摆脱极端思想束缚、创业致富，自主自愿就业、创造幸福生活，妇女优生优育，新疆企业依法保障员工合法权益，依靠机械化种植棉花致富等方面的情况。新疆维吾尔自治区人民政府相关负责人和使馆代表还同参会嘉宾就涉教培中心、反恐和去极端化、宗教信仰自由、国际反恐合作、新疆水资源管理等问题进行互动交流。

《 人民日报 》（ 2021年11月28日 03 版）

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