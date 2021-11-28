肖 晗

世界百年变局和世纪疫情交织。过去一年，中非合作经受住了严峻考验，交出了不俗的答卷。

中非合作展现出强大韧性，务实合作蓬勃开展。2020年，中非贸易额接近1800亿美元，中国连续12年稳居非洲最大贸易伙伴国地位；中国对非直接投资额逆势上扬，达29.6亿美元，同比增长9.5%。疫情发生后，中国在非1100多个合作项目坚持运行，不停工、不撤人、不撤资，近10万名中国工程技术人员坚守岗位。

中非合作迸发出强劲活力，新的亮点不断涌现。中国积极履行将新冠疫苗作为全球公共产品的承诺，率先向非洲提供疫苗，让受困于“疫苗鸿沟”的非洲人民看到了“隧道尽头的光芒”。中非在数字经济、航空航天、清洁能源、新基建等新兴领域合作成果初现。在塞内加尔，中国提供融资和技术支持的国家数据中心、国家宽带网、电子政务平台等项目相继投入使用，“智慧塞内加尔”项目也即将交付，为塞数字转型奠定坚实基础。

韧性彰显底蕴，活力昭示未来。抗击疫情期间，中非合作的脚步没有停止，中非团结的决心没有动摇，中非人民的“合抱之手”越握越紧。

从历史维度看，中非双方都珍视传统友谊。中非友好源远流长，特别是新中国成立以来，任凭国际风云变幻，中国始终坚持平等、相互尊重、不干涉内政、援助不附加政治条件等原则，为中非合作的蓬勃发展打下坚实基础。从发展愿景看，中非双方都看好非洲前景。今年初，非洲大陆自贸区正式启动，形成一个覆盖超过12亿人口、经济总量达2.5万亿美元的大市场，为非洲释放发展潜力、提振区域经济提供新契机。我们坚信，非洲通过自主探索，完全有能力走出一条适合自身的发展振兴之路。从全人类前途命运看，中非双方都坚定不移坚持多边主义。人类面临的所有全球性问题，任何一国想单打独斗都无法解决，必须开展全球行动、全球应对、全球合作。在人类历史的关键十字路口，中非加强团结合作，为推动建设新型国际关系、推动构建人类命运共同体注入强大正能量。

中非合作论坛第八届部长级会议即将在塞内加尔召开。会议的如期举办，体现了世界最大发展中国家和发展中国家最集中大陆的相互信任与支持，以及共同回答时代课题、因应世界变局的决心和担当。中非双方将秉持共商共建共享原则，深化合作，促进可持续发展，共同打造新时代更加紧密的中非命运共同体。

（作者为中国驻塞内加尔大使）

《 人民日报 》（ 2021年11月28日 03 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)