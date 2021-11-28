站在新的历史起点上，中非携手构建更加紧密的中非命运共同体，定将更好造福中非人民，为建设更加美好的世界作出新的更大贡献

11月29日，习近平主席将在北京以视频方式出席中非合作论坛第八届部长级会议开幕式并发表主旨演讲。这是继2015年论坛约翰内斯堡峰会、2018年论坛北京峰会和2020年中非团结抗疫特别峰会之后，习近平主席同非方领导人再次共同规划中非关系未来发展方向，是中国今年面向发展中国家的一次重大外交行动，将为推动中非政治互信不断深化、务实合作提质升级注入新动力，用实实在在的合作成果更多更好惠及广大中非人民。

发展同非洲国家的团结合作是中国对外政策的重要基石，也是中国长期坚定的战略选择。习近平主席高度重视发展中非关系，以元首外交引领中非关系行稳致远。2013年3月，习近平主席就任国家主席后首次出访就远赴非洲，至今已四次访非，足迹遍及非洲东西南北中。2015年习近平主席出席中非合作论坛约翰内斯堡峰会，将中非新型战略伙伴关系提升为全面战略合作伙伴关系。2018年在中非合作论坛北京峰会上，习近平主席同非洲领导人一致决定，构建更加紧密的中非命运共同体，树立了中非关系史上新的里程碑，引领中非关系和中非合作迈入新时代。

习近平主席提出真实亲诚对非政策理念和正确义利观，为新时代对非合作指明了前进方向、提供了根本遵循。真实亲诚理念和正确义利观高度凝练和概括了中国对非政策理念，体现了中国优秀文化的道德精髓，融入了中非传统友谊的历史积淀，树立了国际对非合作的时代标杆。在2018年中非合作论坛北京峰会上，习近平主席提出共同打造责任共担、合作共赢、幸福共享、文化共兴、安全共筑、和谐共生的中非命运共同体，中非双方就此达成战略共识。习近平主席深刻阐释中国在对非合作中始终践行的“四个坚持”和“五不”原则，这些原则符合中国“己所不欲，勿施于人”的传统理念，契合非洲国家的根本利益和国际关系的基本准则，是中非团结合作的本质特征，对国际对非合作具有重要借鉴意义。

中非从来就是命运共同体，中非友谊历久弥坚。50年前，第二十六届联合国大会以压倒性多数通过第2758号决议，恢复中华人民共和国在联合国的合法席位，提案的23个国家中有11个来自非洲，76张赞成票中有26张来自非洲；2008年中国遭受特大地震灾害，非洲国家纷纷捐款捐物给予支持；2014年埃博拉疫情在西非暴发，中国医务者“最美逆行”，在国际社会发挥引领和示范作用；新冠肺炎疫情发生后，中国和非洲国家患难与共、守望相助，谱写了中非团结友好、共克时艰的新篇章。中非始终风雨同舟、携手前行，为推动构建人类命运共同体树立了典范。

正确处理“义”和“利”的关系是新时代中非合作的必然要求。中非关系最大的“义”，是把非洲自主可持续发展同中国自身发展紧密结合起来，不搞你输我赢的零和游戏，不做唯利是图的狭隘之举，最终实现合作共赢。中国始终秉持真实亲诚理念和正确义利观，同非洲国家开展各领域务实合作，取得累累硕果，受到非洲国家和人民欢迎。非洲知名民调机构“非洲晴雨表”近日发布的报告显示，中国在非洲影响力排名第一，63%受访者认为中国对本国的政治经济影响“非常”或“比较”积极。

“中非关系保持旺盛生命力的‘秘诀’，就是与时俱进、开拓创新。”《新时代的中非合作》白皮书如是指出。中国全面建成小康社会，迈上全面建设社会主义现代化国家新征程。非洲加快工业化和现代化进程，朝着非盟《2063年议程》描绘的美好梦想前行。站在新的历史起点上，中非同心同向、守望相助，携手构建更加紧密的中非命运共同体，定将更好造福中非人民，为建设更加美好的世界作出新的更大贡献。

《 人民日报 》（ 2021年11月28日 03 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)