本报记者 韩晓明 周 輖 闫韫明 姜 宣

国家主席习近平将于11月29日在北京以视频方式出席中非合作论坛第八届部长级会议开幕式并发表主旨演讲。这是新冠肺炎疫情发生后，中非友好大家庭克服困难、如期举行的一次盛大聚会。非洲各界人士热切期待此次会议。他们表示，非中友谊源远流长，非中合作面临乘势而上的新契机。双方加强团结，相互支持，携手前行，必将迎来更加美好的明天。

“世界最大发展中国家和发展中国家最集中大陆的相互信任与支持”

塞内加尔外长艾莎塔表示，中非合作论坛第八届部长级会议的主题是“深化中非伙伴合作，促进可持续发展，构建新时代中非命运共同体”。会议将评估中非合作论坛北京峰会后续成果落实和非中团结抗疫情况，规划未来3年及更长一段时间非中关系发展方向。

应邀率团参会的坦桑尼亚外交与东非合作部部长穆拉穆拉表示，非中务实合作成果丰硕。期待此次会议为非中团结合作注入新动力。

“疫情防控期间，非中双方如期举办此次会议，充分体现了非中不断深化的伙伴关系，体现了世界最大发展中国家和发展中国家最集中大陆的相互信任与支持。”埃及贝尼苏韦夫大学政治学教授纳迪娅·希勒米说，期待会议对近年来非中合作的成果和经验作出梳理总结。

2018年中非合作论坛北京峰会以来，一大批合作项目在非洲落地，中非成功举办经贸博览会、农业合作论坛等活动，有效带动非洲国家经济发展，助力非洲实现联合国2030年可持续发展议程和非盟《2063年议程》。

“非洲基础设施建设不断完善，工业化步伐不断加快。”尼日利亚中国研究中心主任查尔斯·奥努纳伊朱对3年多来中非合作论坛框架下取得的一系列合作成果印象深刻，“以尼日利亚为例，拉各斯至伊巴丹铁路今年6月正式开通运营，大大提高了旅客和货物运输的效率；莱基自贸区、奥贡广东自贸区近年来不断升级发展。这些合作成果为尼日利亚带来了前所未有的活力。期待本次会议继续深化非中合作，实现互利共赢。”

“中非合作论坛是中国与非洲开展对话、加强合作的重要平台，肯方从中受益颇多。”肯尼亚国际问题专家卡文斯·阿德希尔表示，中国企业不仅授人以鱼，还授人以渔，极大推动了非洲国家经济前行。不断深化、持续提质升级的非中合作为非洲国家发展注入信心与动力。

“非中关系保持旺盛生命力的‘秘诀’，就是与时俱进、开拓创新”

面对突如其来的新冠肺炎疫情，中非双方相互支持、并肩战斗，共同唱响了团结合作、共克时艰的时代强音。

“中国积极践行把疫苗作为全球公共产品的承诺，率先向非洲国家援助疫苗，目前已累计向非方提供了近2亿剂疫苗。中国企业积极同非洲企业开展合作，联合生产新冠疫苗，这对非洲来说非常重要。”奥努纳伊朱表示。

中国援助建设的非洲疾病预防控制中心总部一期项目主体结构近日封顶。非盟委员会社会事务委员阿米拉表示，非洲疾控中心项目是非中卫生健康共同体的坚实基础。项目克服疫情和当地物资短缺等困难，实现了主体结构封顶，完美展现了非中友好合作的精神实质。

南非独立传媒集团执行主席伊克博·瑟维在《星报》及独立传媒网站发表评论文章表示：“疫情发生以来，中方在非员工坚守岗位，大量的中资企业坚守在非洲复工复产，确保中国众多在非合作项目正常运行。非中关系进一步得到了升华。”

肯尼亚南南合作智库负责人恩德戈格瓦表示：“疫情之下，许多中国企业在非运转良好，为保障当地就业、改善当地民生作出贡献。”

非洲人士认为，新一轮全球科技和产业变革为深化非中合作带来契机，尽管疫情造成一定冲击，但非中合作的脚步没有停止，非中团结的决心没有动摇。

“非中关系保持旺盛生命力的‘秘诀’，就是与时俱进、开拓创新。”恩德戈格瓦认为，非中在数字经济、绿色低碳、职业教育等新兴领域的合作空间广阔。“今年8月举办的非中互联网发展与合作论坛上，中方发起‘中非携手构建网络空间命运共同体倡议’，对推动非洲数字经济的发展、维护网络空间安全具有重要意义。非洲太阳能、风能、水力等资源丰富，发展可再生能源潜力巨大。中非双方可继续加强在可持续发展领域的合作，携手促进节能减排。”

“相信全球发展倡议将为非中合作注入新动力”

中非合作论坛成立21年来的实践充分说明，中非携手构建责任共担、合作共赢、幸福共享、文化共兴、安全共筑、和谐共生的中非命运共同体，双方合作的时代内涵不断丰富。中非人民心往一处想、劲往一处使，共筑更加紧密的中非命运共同体，中非共同发展繁荣的美好愿景正逐步实现。

“中非合作论坛的成立意义重大，帮助非中双方更深刻地理解彼此，也更有针对性地帮助双方确定合作领域、细化合作目标。”南非前国会议员韦斯利·道格拉斯说，“这场疫情再次昭示我们，人类荣辱与共、命运相连，这也加深了我们对于构建更加紧密的非中命运共同体和全球发展倡议的认同。”

道格拉斯表示，全球发展倡议具有突破性的意义，真正关注到非洲国家亟待解决的减贫、粮食安全、抗疫和疫苗需求等议题，“相信全球发展倡议将为非中合作注入新动力”。

“中国一直在为世界上许多国家脱贫致富提供帮助。”埃及《金字塔报》副主编萨米·卡姆哈维表示，希望非中未来在扶贫领域开展更多合作。

“中国在对非合作中坚持义利相兼、以义为先，展现出了一个负责任大国的担当。非中人民更加紧密团结，彼此更加信任，将携手在高质量发展之路上阔步前行。”摩洛哥非洲中国合作与发展协会主席纳赛尔·布希巴表示，全球发展倡议为推进全球发展事业和国际发展合作指明了方向，符合世界各国人民对美好生活的向往。相信非中合作将迎来新的繁荣。

（本报北京、开罗、约翰内斯堡、阿布贾11月27日电）

《 人民日报 》（ 2021年11月28日 03 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)