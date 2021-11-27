新华社北京11月27日电 综合新华社驻巴黎、伦敦记者报道：英国首相约翰逊日前就应对非法移民问题致信法国总统马克龙，英方同时将信件发布在社交媒体上，马克龙26日就此表示，英方此举“不审慎”；26日，法国渔民就英国拒绝给法国渔船发放捕捞许可在法国港口举行抗议活动，拦截一艘英国货船并短暂封锁了英吉利海峡隧道。非法移民偷渡和捕鱼权问题接踵而至，令法英两国裂痕加深。

约翰逊25日致信马克龙，就阻遏英吉利海峡非法移民偷渡问题，建议由法国接收所有从法国进入英国的非法移民。英方同时在社交媒体推特上发布了这封信。

马克龙26日在出访意大利期间对媒体说，英国此举“很不审慎、令人惊讶”，领导人之间就非法移民问题的沟通不应通过社交媒体发文或公布信件的形式进行。

法国政府发言人阿塔尔对媒体说，约翰逊这封信内容乏味、不合时宜，而且无视法国海岸警卫和海上救援等部门拦截非法移民的努力。

英国首相府发言人26日回应说，英法之间已就非法移民偷渡问题沟通过很多次，英方这次把信件公布在社交媒体上，是希望帮助公众了解双方政府正在努力解决问题，英国希望与法国继续深化合作。

英国内政部也表示，内政部官员当天晚上抵达巴黎，希望与法国同行就非法移民偷渡问题继续谈判。

法方一直批评英方移民制度不完善，使大量移民企图通过非法渠道进入英国劳动力市场；英方则指责法方对非法移民拦截不力。

英方数据显示，今年已有超过2.3万名非法移民乘小船偷渡进入英国，去年全年则仅有8500人。英国脱离欧盟后，无法再依据欧盟相关规定将非法移民遣返回他们抵达的第一个欧盟国家。

为抗议英国拒绝向法国渔船发放捕捞许可，一些法国渔民26日在法国圣马洛港、加来港等地举行抗议活动，并封锁了部分港口及英吉利海峡隧道。在抗议活动中，一艘英国货船在抵达圣马洛港时遭十余艘法国渔船拦截。所有的封锁行动已在当天下午结束。

约翰逊发言人26日表示，英国在发放捕捞许可上的立场没有改变，伦敦正密切关注法国渔民的抗议活动。英方期待法国当局保障交通和贸易自由流动。

依据今年1月1日生效的英国“脱欧”后相关贸易协议，欧盟国家渔民目前能够获得捕捞许可，进入英国海域捕鱼。不过，英属泽西岛地方政府4月出台新的捕鱼许可制度，要求法方渔船提交文件，证明先前就在英方海域捕鱼。法国政府指认英方拖延审批或拒绝大批法国渔船捕捞申请，认定英方做法违反“脱欧”相关贸易协议。英国政府否认法方的这一说法。（参与记者：徐永春、唐霁、张代蕾）

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