新华社伦敦11月26日电（国际观察）英法相互推诿 难民问题难解

新华社记者

一艘偷渡船24日从法国出发后，在试图穿越英吉利海峡前往英国的途中沉没，导致27人死亡。面对这一悲剧，英法两国互相指责对方应对非法移民问题不力。

分析人士指出，英国和欧盟国家之间有关非法移民问题的争端由来已久。这一问题在很大程度上是西方国家肆意干涉他国事务造成的苦果，应对这一问题仅靠边境管控效果有限，需要多方施策，发达国家应担起责任，而实现非法移民原籍国的和平与发展才是根本解决之道。

铤而走险

从法国北部以各种方式穿越英吉利海峡偷渡前往英国的非法移民多年来一直存在，但近期数量骤增。据英国广播公司报道，横渡海峡的非法移民人数本月出现单日1000人的历史最高值，今年以来的累积人数已超过2.5万。

非法移民往往通过躲藏在卡车、渡轮中或搭乘小船等危险方式穿越英吉利海峡。谢菲尔德大学社会学高级讲师露西·梅布林指出，严格的边境管控加大了非法移民入境难度，他们因此更多选择这些危险方式穿越海峡，这也为偷渡组织提供了市场。

大量非法移民之所以选择前往英国有多方面原因。首先是他们在欧洲大陆境况不佳。其次，这些非法移民通常与英国有一定联系，比如曾在英军中服役、有亲属在英国、会说英语等。此外，英国“脱欧”也在一定程度上导致更多偷渡者进入英国。欧盟的《都柏林条例》规定，难民通常只能在其抵达的首个欧盟国家申请庇护。法国国际关系研究所移民政策专家马蒂厄·塔尔迪认为，“脱欧”后的英国无须执行《都柏林条例》，而且英国经济发展程度及工作机会都好于欧盟，这或许是难民涉险偷渡到英国的部分原因。

相互推诿

偷渡悲剧发生后，英国要求与法国展开海岸联合巡逻，以阻止更多难民冒险渡海，并表示难民应在其到达的首个安全国家申请庇护。此前，英国政府已宣布将明知未获允许但坚持进入英国的行为定为刑事犯罪。

英国首相约翰逊25日还在社交媒体推特上公开了致法国总统马克龙的一封信，特别提及希望英国与欧盟、法国分别达成非法移民遣送协议，允许英国将偷渡者送回法国。英国认为此举将极大降低偷渡者前往英国的积极性，还可以打击偷渡组织。

英方此举引发法方不满。马克龙表示，英国的做法很不审慎，不应如此公开领导人之间的沟通内容。法国内政部长达尔马宁也放弃邀请英方参加欧洲国家28日关于应对非法移民的会议，并指责是英国管理太差才导致其劳动力市场对非法移民“太有吸引力”。

法国方面有分析认为，英国“脱欧”后，保守党政府将打击非法移民作为其施政口号之一。此次约翰逊将致马克龙的信公开，可能是为了谋取国内政治利益。

自食苦果

目前欧盟正在难民问题上“腹背受敌”。就在英法两国吵得不可开交之时，波兰、立陶宛等欧盟国家与白俄罗斯边境的难民危机仍在持续。波兰已向与白接壤的边境地区派遣大量军警并架起铁丝网，严防非法入境。事实上，2015年难民危机爆发后，欧洲国家就纷纷采取修建围墙、增派警力等措施加以应对。

梅布林说，要可持续地应对非法移民问题，只能靠多边合作，其中必须包括发达国家同意在接纳难民方面发挥重要作用。她指出，目前发达国家接纳的难民很少，它们只是资助联合国难民署将难民隔离在难民营里，并每年花费大笔经费用于修建边境围栏、遣返和驱逐难民等。

伯明翰大学移民问题专家珍妮·菲利莫尔也认为，发达国家应为难民提供安全路线或者劳动机会，这样他们就不必踏上漫长而危险的旅程。

不过，即便这样也无法根本解决问题。分析人士指出，欧洲非法移民问题的根源是移民原籍国的贫困和战乱，而这在很大程度上是西方长期蛮横干涉这些国家事务造成的。正如俄罗斯总统普京所说，难民危机“是西方国家自己酿成的苦果”。

菲利莫尔指出，减少非法移民数量，首先要减少全球不平等，确保欠发达国家可持续发展，并通过政治方式解决冲突。梅布林说，除非结束所有战争,否则难民问题无法解决。（参与记者：王慧慧、张代蕾、徐永春、林浩、张章、拉里·尼尔德）

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