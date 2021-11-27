新华社纽约11月26日电 综述：新型变异新冠病毒触发金融市场大幅震荡

新华社记者刘亚南

受南非等国报告新型变异新冠病毒等利空消息影响，投资者对经济复苏前景感到担忧，26日国际金融市场大幅震荡，全球主要股指、大宗商品价格显著下跌，避险需求上升推动欧美多国国债收益率走低。26日适逢美国“黑色星期五”开启购物季，《华尔街日报》网站刊文称，美股遭遇史上表现最糟的“黑色星期五”。

南非等一些国家近日报告了新冠病毒新型变异毒株，世界卫生组织26日将其列为“需要关注”的变异毒株，并以希腊字母“奥密克戎”（Ο）命名。当天，美国纽约股市三大股指跌幅均超2%，欧洲和亚洲股市主要股指也显著下跌。

多国当天宣布的旅行限制措施令石油需求前景承压，国际油价在当天跌幅超10%，创2020年4月底以来最大单日跌幅。纽约商品交易所2022年1月交货的轻质原油期货价格下跌10.24美元，收于每桶68.15美元，跌幅为13.06%。

与此同时，欧美多国政府10年期国债收益率大幅下降，美国和英国10年期国债收益率降幅分别达16.19个基点和14.16个基点。

衡量市场投资者恐慌情绪和市场风险的芝加哥期权交易所波动指数（又称“恐慌指数”）当天大幅上涨54.04%，收于28.62点。

美国外汇交易平台坦帕斯公司26日表示，投资者担忧新型变异新冠病毒令全球经济复苏脱轨，导致从亚洲到欧美的全球主要股市出现暴跌。

纽约梅隆银行投资者解决方案公司策略师阿杰纳·奥登表示，26日很多交易员没有上班，当天的交易提前收盘，流动性降低可能导致市场出现一些回调。

(责编：赵欣悦、刘军涛)