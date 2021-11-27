新华社北京11月27日电 综合新华社驻外记者报道：中国国务院新闻办公室26日发表《新时代的中非合作》白皮书。非洲多国专家学者认为，白皮书全面系统介绍中非合作重大成果，彰显了双方命运与共的兄弟情谊。中国在中非合作论坛第八届部长级会议即将开幕之际发表白皮书意义重大，相信双方将继续谱写推动中非合作高质量发展、共筑新时代中非命运共同体的辉煌篇章。

谈及白皮书回顾的中非合作成果，尼日利亚中国研究中心主任查尔斯·奥努纳伊朱说，中国提出中非“十大合作计划”和“八大行动”，推动非洲国家基础设施建设和工业化进程取得显著发展，为非洲发展注入了前所未有的活力和能量。面对突如其来的新冠疫情，非中合作展现出了应有的韧性与活力，持续将双方传统友谊转化为切实合作成果。

肯尼亚国际问题学者阿德希尔说，中国在“一带一路”倡议下同非洲加强合作，完成了大量从公路、港口到铁路的大开发项目。中国连续多年是非洲第一大贸易伙伴，多项新举措不断促进非洲和中国的贸易往来。

南非全国学生大会副主席布依勒·马蒂瓦内说，中国积极向非洲国家基础设施项目投资，为非洲大陆建立价值链和国内市场创造了机会，有助于非洲大陆自由贸易区的发展。

津巴布韦中非经济文化交流研究中心研究员唐纳德·鲁沙布瓦认为，基础设施相对薄弱的非洲国家成为极端气候影响的最大受害者之一。非洲国家希望全球积极应对气候变化问题，非中在此领域有很大的合作潜力。此外，数字经济、移动支付在津巴布韦、尼日利亚等非洲国家日渐流行，中国在此领域有丰富的发展经验。非中在数字经济领域加强合作，将为非洲国家带来新的投资和发展理念与机遇。

面对新冠肺炎疫情的严峻考验，中非携手应对，中非友谊得到新的升华。埃及阿拉伯科学技术与海运学院经济学教授卡里姆·乌姆达说，新冠疫情暴发后，中国和非洲国家继续相互支持，在困难时期表现出的团结令人印象深刻。中非合作为非洲国家带来了实实在在的成果，中国在资金、技术和人才资源等多方面切实为非洲国家提供支持，双方以实际行动共同构建更加紧密的非中命运共同体。

白皮书指出，中非合作论坛已成为中非开展集体对话的重要平台和务实合作的有效机制。塞内加尔《太阳报》前驻华记者阿马杜·迪奥普说，即将举行的中非合作论坛第八届部长级会议将巩固双方合作业已取得的丰硕成果，同时还将深化双边关系。

埃塞俄比亚亚的斯亚贝巴大学公共政策学教授科斯坦蒂诺斯说，中非合作论坛已成为非洲国家和中国之间有效的交流与合作平台，极大提高了非中合作的效率和质量，非洲国家从中受益匪浅。中国的支持和帮助推动包括埃塞俄比亚在内的非洲国家实现包容性发展。

几内亚外交部官员阿马杜·拉马拉那·巴里表示，中非合作论坛商讨的均是双方关心的问题，希望即将举行的中非合作论坛第八届部长级会议能为双方合作再次注入新鲜活力。

喀麦隆雅温得第二大学教授埃尔维斯·恩戈勒·恩戈勒说，非中关系根基牢固，期待中非合作论坛第八届部长级会议推动后疫情时代的非中关系实现新跨越。

白皮书说，当前，中非关系处于历史最好时期。多哥前驻华大使、多中友协主席亚沃·布卢阿·阿博深表赞同并对未来的非中关系充满信心。他说，白皮书总结的非中合作重大成果令人振奋。相信非中合作将“走得更远，达到更高水平”。

白皮书还说，中国和非洲国家始终是风雨同舟的好朋友、休戚与共的好伙伴、肝胆相照的好兄弟。对此，塞内加尔亚非关系专家拉明·马内表示，中国尊重非洲国家的意愿和实际需要，不干涉非洲国家内政，不为合作强加政治条件，不在投资融资方面寻求政治收益。相信为了和平、发展和充满活力的未来，非洲和中国将会更加团结一心，不断取得合作共赢的新成果。（参与记者：王子正、田耘、郭骏、郑扬子、吴丹妮、罗毓、白林、张玉亮、荆晶、汪平）

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