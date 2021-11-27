人民网约翰内斯堡11月27日电 （记者王磊）11月26日，由中非发展基金主办的中非数字基础设施开发及数字经济合作研讨会成功召开。会议研讨疫情之下中非数字经济领域发展趋势，探讨合作机遇，旨在更好发挥我国数字经济的产能优势，通过“金融+数字”方式赋能非洲数字经济领域发展。中非发展基金董事长宋磊、中国电信国际有限公司总经理谭亦军、中国信息通信研究院王志勤副院长，以及来自华为、中兴等十余家企业代表线上参会。

中非发展基金宋磊董事长在致辞中指出，中非数字经济合作日益成为中非合作的重要方向，在落实中非团结抗疫特别峰会精神和“中非数字创新伙伴计划”制定实施等大背景下，中非发展基金与中国电信成功合作，进一步加大对电信领域在非洲业务的投资，助力非洲通讯基础设施建设跨越式提升，将为非洲地区远程教育、远程医疗等民生领域发展创造条件，切实聚焦非方关切，提高非洲人民的获得感，实现中非双方互利共赢。

中国电信国际有限公司副总经理何岸表示，非洲国家数字化发展潜力可期，中非合作正当时。中国电信未来将坚定实施集团“云改数转”数字化转型战略，致力于在“十四五”期间成为非洲信息化进程的主要推动者。

中国信息通信研究院王志勤副院长在视频发言中指出，非洲现代化和数字化两大趋势齐头并进，数字基础设施发展、行业数字化转型、数字化技术和绿色技术融合发展、数字创新创业、数字抗疫和疫后恢复等需求旺盛，中非数字合作正处于宝贵的机遇期。

会议期间，中非发展基金与中国电信签署了《合作备忘录》，双方将进一步推动中非数字经济建设。本次会议发起了《中非数字经济合作企业家倡议》，致力于创新模式，推动提升非洲数字基础设施发展水平。

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