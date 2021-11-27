人民网英国11月26日电 （武一丹、董青）当地时间26日，英国紧急宣布对南非等六国断航。

据英国卫生安全局表示，新变异病毒B.1.1.529是目前突变程度最高的变异株，其棘蛋白有32个突变，与原始新冠肺炎病毒的棘蛋白截然不同，病毒更可能避免受人体免疫反应的影响。无论是施打疫苗或是曾染疫而得到的免疫力，抵御效果都会降低。该新变种于11月11日被首次发现。

“英国是第一个发现这种新变体的潜在威胁并提醒国际合作伙伴的国家。”英国卫生部长贾维德26日发表紧急声明称，从26日中午12时起，南非、纳米比亚、津巴布韦、博茨瓦纳、莱索托、史瓦蒂尼六个南部非洲国家被列入英国限制旅行的红色名单，英国暂停与其往来的航班。此外，在过去10天内，去过这6个国家的非英国和爱尔兰居民将被禁止进入英格兰，英国和爱尔兰居民将被强制在酒店隔离检疫。“我们担心这种新变种可能会对公众健康构成重大风险。这种变种有大量异常的突变。” 贾维德表示。

英国卫生安全局首席医疗顾问苏珊霍普金斯表示不排除新的变异病毒已经传入英国的可能性。相关研究人员称，还需要2-8周时间才能对该变异病毒进行进一步研究，以确定其传播性以及对现有疫苗抗性的影响程度。

目前，英国疫情仍居高位徘徊，近日日均新增确诊近四万人。

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